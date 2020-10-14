Світовий банк виділив $12 мільярдів на вакцину проти COVID-19

Керівництво Світового банку затвердило виділення 12 мільярдів доларів на купівлю вакцини, тестів та ліків від коронавірусної хвороби для країн, що розвиваються.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє АР.

Зазначається, що кошти будуть виділені в рамках програми на загальну суму 160 мільярдів доларів для надання країнам, що розвиваються, допомоги в боротьбі з пандемією коронавірусу та її економічними наслідками.

Світовий банк заявив, що його програми реагування на надзвичайні ситуації, пов’язані з COVID-19, вже охоплюють 111 країн.

«Ми розширюємо та розширюємо наш швидкий підхід до вирішення надзвичайної ситуації, пов'язаної з COVID-19, таким чином, щоб країни, що розвиваються, мали справедливий і рівний доступ до вакцин», - заявив президент банку Девід Мальпасс.

За його словами, допомога включатиме надання грантів або кредитів країнам на купівлю вакцини, яка пройшла жорстку міжнародну перевірку і отримала затвердження в США, Японії або ЄС.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 14 жовтня зафіксовано понад 38,3 мільйонів випадків зараження коронавірусом, одужали вже понад 28,8 млн людей.