Світовий банк виділив $12 мільярдів на вакцину проти COVID-19
Як передає Укрінформ, про це повідомляє АР.
Зазначається, що кошти будуть виділені в рамках програми на загальну суму 160 мільярдів доларів для надання країнам, що розвиваються, допомоги в боротьбі з пандемією коронавірусу та її економічними наслідками.
Світовий банк заявив, що його програми реагування на надзвичайні ситуації, пов’язані з COVID-19, вже охоплюють 111 країн.
«Ми розширюємо та розширюємо наш швидкий підхід до вирішення надзвичайної ситуації, пов'язаної з COVID-19, таким чином, щоб країни, що розвиваються, мали справедливий і рівний доступ до вакцин», - заявив президент банку Девід Мальпасс.
За його словами, допомога включатиме надання грантів або кредитів країнам на купівлю вакцини, яка пройшла жорстку міжнародну перевірку і отримала затвердження в США, Японії або ЄС.
Як повідомлялося, у світі станом на ранок 14 жовтня зафіксовано понад 38,3 мільйонів випадків зараження коронавірусом, одужали вже понад 28,8 млн людей.