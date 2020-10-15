Pfizer, AstraZeneca та інші: із ким Україна домовляється про COVID-вакцину

Україна долучилася до глобальної ініціативи COVAX, яка створила альянс щодо доступу до вакцини проти коронавірусу різних країн світу.

Як передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я, про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

“Ми займаємося цим 5 місяців, починаючи з травня. Нам підтвердили, що коли з’явиться вакцина від коронавірусу, ми можемо розраховувати на 8 мільйонів доз щодо цієї ініціативи. Паралельно МОЗ веде перемовини також з такими світовими компаніями, як Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinovac", - розповів він.

За словами Степанова, Україні також необхідно забезпечити виробництво власних вакцин проти дифтерії, правця, кору та інших хвороб.

“Ми маємо створити своє виробництво вакцин. Наша країна повинна мати повністю своє забезпечення вакцинами. Це шлях не швидкий. Це неможливо зробити за пів року, але наші виробники готові до цього приступити. Принаймні три виробники, з якими ми розмовляли, які мають відповідні потужності. Я кажу про ті вакцини, якими ми користуємося постійно: проти дифтерії, правця, кору. Це питання нашої біобезпеки. Як показує COVID-19, нам необхідно мати власне виробництво. Навіть якщо на першому етапі це буде дорожче”, — наголосив міністр.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство охорони здоров’я за бюджетні кошти планує закупити 1,41 млн доз вакцин проти грипу для щеплення осіб, які належать до груп ризику.

В Україні станом на 15 жовтня лабораторно підтверджено 281 239 випадків COVID-19, з них за добу – 5 062.