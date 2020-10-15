ВООЗ сказала, хто першим отримає вакцину від COVID-19

У Всесвітній організації охорони здоров’я наголосили, що молодим здоровим людям, скоріш за все, доведеться почекати до 2022 року, щоби вакцинуватися від COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNBC із посиланням на провідного науковця ВООЗ Сумію Свамінатан.

«Більшість згодна, що вакцинація повинна початися з медпрацівників і працівників першої лінії боротьби з пандемією, але навіть в такому випадку нам необхідно визначити, хто з них зазнає найбільшого ризику. А потім - люди похилого віку і так далі. Але я думаю, що звичайній людині, здоровій і молодій людині, можливо, доведеться почекати до 2022 року, щоб отримати вакцину», - сказала представник ВООЗ.

Свамінатан підкреслила, що списки груп людей, хто зможе першим отримати доступ до COVID-вакцини, «все ще формуються».

«Люди схильні думати, що 1 січня або 1 квітня їм зроблять щеплення, і тоді все повернеться у звичне русло. Але так не буде», - зауважила науковий співробітник ВООЗ.

Вона також висловила сподівання, що до 2021 року світ отримає щонайменше одну безпечну та дієву вакцину від COVID-19, проте спочатку цей препарат буде доступний лише в обмеженому обсязі.

Як відомо, наразі жодна дієва вакцина від коронавірусу ще не готова, хоча ряд держав заявляють, що зараз працюють над своїми вакцинами проти COVID-19. Та все це ще лише на стадії клінічних випробувань.

Єдиними наразі зареєстрованими у світі вакцинами є російські «Спутник V» або «Гам-Ковід-Вак» та «ЕпіВакКорона». Водночас для цих вакцин не завершено третю фазу клінічних випробувань. При цьому існує міжнародна норма про те, що вакцину можна реєструвати й масово застосовувати тільки після успішного завершення трьох фаз клінічних випробувань.

За даними ВООЗ наразі лише 10 вакцин перебувають на третьому етапі тестування – рандомізованих, подвійно-сліпих випробувань серед великої кількості добровольців. На цьому етапі учасникам тестування дають не лише вакцину, а й плацебо, і ані вони, ані лікарі не знають, кому саме що дістається.

Як повідомляв Укрінформ, китайські науковці в листопаді випробують новий назальний спрей з вакциною проти грипу та «ковіду».

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