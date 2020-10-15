У Гонконзі розробили спрей для носа з вакциною від COVID-19 та грипу

Учені з Гонконзького університету завершили роботу над спеціальним носовим спреєм, що містить вакцину водночас від звичайного грипу та COVID-19: наступного місяця почнуться його випробування на людях.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в дослідженні, розміщеному в науковому виданні Nature microbiology.

Суть цього проєкту є в тому, щоб знищувати віруси, зокрема COVID-19, одразу в носі – звідки вони як правило й потрапляють в людський організм.

Якщо імунізація від грипу за допомогою назальних спреїв уже відома – новий препарат має, як сподіваються вчені-розробники, також забезпечити захист від коронавірусу.

Читайте також: Коронавірус здатний проникати у мозок

Завдяки випробуванням на сирійських хом’яках китайські науковці з Гонконгу з’ясували, що певні препарати, які використовують для лікування інфекційних захворювань, є ефективними для придушення симптомів коронавірусу.

Спочатку для клінічних випробувань вакцини-спрею планують залучити приблизно 100 людей. В ході тестування китайські вчені будуть досліджувати, зокрема, безпеку вакцини, а також оптимальну дозу для кожної людини. Науковці вже подали у США патент на виготовлення такої вакцини.

Як відомо, наразі жодна дієва вакцина від коронавірусу ще не готова, хоча в низці держав заявляють, що працюють над своїми вакцинами проти COVID-19. Та все це ще лише на стадії клінічних випробувань.

Єдиними наразі зареєстрованими у світі вакцинами є російські «Спутник V» або «Гам-Ковід-Вак» та «ЕпіВакКорона». Перший препарат розробив Національний дослідницький центр епідеміології та мікробіології ім. Н.Ф. Гамалії, другий — Новосибірський державний науковий центр вірусології й біотехнології «Вектор». Водночас для цих вакцин не завершено третю фазу клінічних випробувань. При цьому існує міжнародна норма про те, що вакцину можна реєструвати й масово застосовувати тільки після успішного завершення трьох фаз клінічних випробувань.

За даними ВООЗ наразі лише 10 вакцин перебувають на третьому етапі тестування – рандомізованих, подвійно-сліпих випробувань серед великої кількості добровольців. На цьому етапі учасникам тестування дають не лише вакцину, а й плацебо, і ані вони, ані лікарі не знають, кому саме що дістається.

Як повідомлялося, станом на 15 жовтня у світі 38 746 513 осіб захворіли на COVID-19, з них померли 1 096 881 людина, одужали 29 126 752. невдовзі випробують на людях.

фото ілюстративне