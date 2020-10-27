«Червона» зона: у Бердичеві школи та дитсадки переходять на дистанційне навчання

У Бердичеві на Житомирщині, що потрапив до червоної зони епіднебезпеки, школи та дитсадки переходять на дистанційне навчання.

Як передає Укрінформ, про відповідне рішення міської комісії ТЕБ та НС інформує РІО Бердичів.

«До кінця цього тижня ще тривають канікули, а наступний тиждень навчання проходитиме дистанційно – до 6 листопада. Це попередньо до наступного розподілу території України на зони за рівнем епіднебезпеки», - йдеться у повідомленні.

Канікули у бердичівських школярів вимушено розпочалися з 15 жовтня через зростання захворюваності серед учителів та дітей.

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Дитсадки міста з понеділка перейшли на дистанційну роботу і триватиме це до кінця наступного тижня.

В області червоний рівень епіднебезеки встановлений у містах Бердичів, Коростень та у Бердичівському, Коростенському, Лугинському, Любарському, Черняхівському, Чуднівському районах.

На Житомирщині підтверджено 12 878 випадків COVID-19, 6 702 хворих одужали, 219 людей померли.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 27 жовтня в Україні зареєстровано 355 601 випадок інфікування корона вірусом, з яких 6 677 за минулу добу.