«Червона» зона: у Бердичеві школи та дитсадки переходять на дистанційне навчання
Як передає Укрінформ, про відповідне рішення міської комісії ТЕБ та НС інформує РІО Бердичів.
«До кінця цього тижня ще тривають канікули, а наступний тиждень навчання проходитиме дистанційно – до 6 листопада. Це попередньо до наступного розподілу території України на зони за рівнем епіднебезпеки», - йдеться у повідомленні.
Канікули у бердичівських школярів вимушено розпочалися з 15 жовтня через зростання захворюваності серед учителів та дітей.
Дитсадки міста з понеділка перейшли на дистанційну роботу і триватиме це до кінця наступного тижня.
В області червоний рівень епіднебезеки встановлений у містах Бердичів, Коростень та у Бердичівському, Коростенському, Лугинському, Любарському, Черняхівському, Чуднівському районах.
На Житомирщині підтверджено 12 878 випадків COVID-19, 6 702 хворих одужали, 219 людей померли.
Як повідомляв Укрінформ, станом на 27 жовтня в Україні зареєстровано 355 601 випадок інфікування корона вірусом, з яких 6 677 за минулу добу.