Житомирщина закрила на карантин 16 дитсадків

На Житомирщині через виявлені випадки COVID-19 на карантині перебувають 16 дитячих садочків.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Житомирську ОДА.

«В області всього 668 закладів дошкільної освіти, з яких 613 працюють, на карантині – 16 (2,6%), на самоізоляції – 8 закладів і 2 групи, 3 – не працюють з інших причин», - йдеться у повідомленні.

Серед вихованців дитсадків коронавірус виявили у 3 дітей та в 71 співробітника. На самоізоляції наразі перебувають 470 дітей та 147 дорослих.

Зазначається, що в області 19 садочків переведені на дистанційну роботу.

У дитсадках Житомира жоден вихованець не захворів на коронавірус. Натомість інфекцію виявили у 3 працівників закладів. У місті працюють всі садочки, а 2 групи перевели на дистанційну роботу.

У більшості шкіл Житомирщини наразі тривають канікули. У 13 школах, де вони розпочалися раніше, відновився навчальний процес, але залежно від епідситуації вони працюватимуть у звичайному або дистанційному режимі.

На Житомирщині підтверджено 12 878 випадків COVID-19, одужали 6 702, померли 219 людей.

В області "червоний" рівень епіднебезеки встановлений у містах Бердичів, Коростень та у Бердичівському, Коростенському, Лугинському, Любарському, Черняхівському, Чуднівському районах.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 27 жовтня в Україні зареєстровано 355 601 випадок інфікування коронавірусом, з яких 6 677 за минулу добу.