Школи у «червоних» зонах Київщини після канікул переведуть на дистанційне навчання

Школи в червоних зонах Київщини після канікул будуть переведені на дистанційну форму роботи.

Як передає Укрінформ, про це заявив голова Київської ОДА Василь Володін.

"У школах Київщини тривають осінні канікули. Усього в області 703 закладів середньої освіти. Чи повернуться діти на навчання після відпочинку, залежить від рівня епідемічної ситуації. Натомість уже відомо, що школи в червоних зонах будуть переведені на дистанційну форму роботи", - сказав Володін.

Натомість заклади дошкільної освіти продовжують працювати. Проте 14 дитсадків в області все ж таки закрили на карантин. Вони розташовуються у Миронівській ОТГ, Баришівській ОТГ, Фурсівській ОТГ (два заклади) Узинській ОТГ, а також Згурівському, Сквирському (два заклади), Яготинському (чотири заклади), Тетіївському та Таращанському районах.

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Рішення про тимчасове припинення їх роботи прийняли члени територіальних комісій з питань ТЕБ і НС через виявлення випадків захворювання на коронавірус серед дітей чи працівників цих закладів.

Особи, які контактували з хворими, перебувають на самоізоляції.

Як повідомлялося, за інформацією станом на 23 жовтня на Киїіщині найгірша ситуація з поширенням коронавірусу в Борисполі, Василькові, Обухові та Бориспільському й Обухівському районах. Вони увійшли до червоної зони епідемічної небезпеки. Лише дві території Київської області залишаються в зеленій зоні – це Славутич і Ставищенський район. Решта – у помаранчевій і жовтій зонах.

В Україні станом на 26 жовтня лабораторно підтверджено 348 924 випадки COVID-19, з них за добу – 5 426.

Фото: Суспільне