В Україні - 5 426 нових випадків коронавірусу

В Україні станом на 26 жовтня лабораторно підтверджено 348 924 випадки COVID-19, з них за добу – 5 426.

Як передає Укрінформ, такі дані містить система моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО. Протягом доби зафіксовано 73 нових летальних випадки. Одужали – 1 029 осіб. Загалом в Україні зареєстровано 6 464 смерті від COVID-19. Одужали – 142 537 пацієнтів. Хворіють нині 199 923 особи. Найбільше нових випадків коронавірусу за добу виявили у Харківській – 478, Одеській – 348, Житомирській - 345, Львівській - 335 областях. Читайте також: У світі зареєстрували 43,3 мільйона випадків коронавірусу Як повідомлялося, напередодні в Україні за добу зареєстрували 6 088 випадків коронавірусу.