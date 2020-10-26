У світі зареєстрували 43,3 мільйона випадків коронавірусу

У світі станом на ранок 26 жовтня зафіксували 43 346 266 випадків COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Worldometer.

При цьому 31 905 019 осіб одужало, 1 159 093 пацієнти померли.

За добу у світі зафіксовано 22 813 нових випадків, із них понад 15 тис. у Бельгії.

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Найбільша кількість хворих COVID-19 з початку пандемії - в США, 8 889 179, на другому місці Індія - 7 909 959 інфікованих, на третьому місці - Бразилія з 5 394 128 хворими.