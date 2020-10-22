В Італії через пандемію скасували знамениті різдвяні ярмарки
Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Local.
Так, місцева влада цього тижня заявила, що традиційні масштабні різдвяні ярмарки цьогоріч не відбудуться у звичайному режимі.
Нещодавній указ уряду Італії про надзвичайний стан забороняє проведення фестивалів та ярмарків, оскільки вони є велелюдними заходами, що можуть сприяти активному поширенню коронавірусу. Хоча цей указ і не забороняє ринки й базари як такі.
«Наше рішення щодо різдвяних ярмарків не було легким. Але це було необхідно, тому що небезпечне місто не може привабити туристів", - прокоментував Франко Янезеллі, мер Тренто, головного міста провінції Трентіно.
«На цей момент пріоритетом є підтримка роботи шкіл і підприємств, і тому ми повинні відмовитися від усього, що не є необхідним», - додав посадовець.
Він також оголосив, що середнім школам доведеться проводити 30% занять онлайн, а бари повинні закриватися о 23:00.
Зазначається, що скасування популярних різдвяних ярмарків є важким ударом для туристичної індустрії регіону, адже вони приносять десятки мільйонів євро для місцевої економіки.
Як повідомлялося, в Італії, що навесні цього року була однією з найбільш постраждалих від пандемії COVID-19 країн Європи, наразі фіксується друга хвиля. Епідеміологічна ситуація в країні загострюється.
У світі зареєстровано 41 190 372 випадки коронавірусу, зокрема 1 131 529 летальних, одужали 30 709 606 осіб.
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