Європа повертається у локдаун?

Уряди континенту змагаються в ухваленні рішень по посиленню карантину

Друга хвиля пандемії, про яку попереджали лікарі, таки насунулася на світ. Відвойовані протягом літа вільні від хвороби зони – з виснажливими ар’єргардними боями здаються ворогу. Втім, на відміну від весняної розгубленості, в зиму Європа входить озброєна вже певним досвідом, у тому числі й досвідом застосування найжорсткіших заходів контролю за розповсюдженням інфекції. Під час першої хвилі вони довели свою ефективність, і сьогодні на них теж всі сподівання.

ІТАЛІЯ: КОМЕНДАНТСЬКА ГОДИНА

Ломбардія, італійський регіон, що став епіцентром коронавірусу цієї весни, готується до введення комендантської години вже з найближчого четверга.

З 22 жовтня у Ломбардії, якщо уряд не ухвалить іншого рішення на національному рівні, буде запроваджено комендантську годину з 23:00 до 5:00 для зменшення числа випадків коронавірусу.

Комендантська година передбачатиме заборону на всі види діяльності й пересування, за винятком нагальної потреби – за станом здоров'я, з метою роботи й іншої доведеної необхідності. Попередньо визначено тривалість комендантської години – до 13 листопада.

Фото: АА

Крім того, середні та великі торговельні центри не працюватимуть у вихідні дні.

Про те, що в Італії посилюють карантинні обмеження на тлі нового рекорду добової захворюваності коронавірусом, стало відомо 19 жовтня.

Відповідно до цих обмежень, мери міст отримують право закривати громадські місця після 21:00, а час роботи ресторанів і кількість їх відвідувачів зменшаться.

Рим також запровадив нові, жорсткіші заходи й правила контролю над поширенням коронавірусу: йдеться про обмеження на публічні зустрічі, аматорські футбольні матчі, роботу барів у нічний період.

Італія наразі є країною, де найсуворіше карають за порушення вимог карантину, адже тут запроваджено штраф на прогулянки без маски у 1000 євро.

Фото: АА

Також із 13 жовтня до 13 листопада в країні діє указ, який передбачає заборону вечірок у всіх приміщеннях і на відкритому повітрі.

Цивільні або релігійні церемонії, такі як весілля і хрестини, як і раніше – дозволені відповідно до правил, встановлених попередніми указами, проте прийоми і заходи після церемоній тепер обмежені 30 гостями (було 200 осіб).

Ресторани, піцерії й тратторії повинні закриватися не пізніше півночі. Людям заборонено збиратися за межами таких місць, як бари та ресторани, з 21:00 до 6:00.

ІРЛАНДІЯ: ЖОРСТКИЙ ЛОКДАУН

Ірландський уряд ухвалив рішення повернути безпрецедентні обмеження для протидії пандемії COVID-19 на всій території країни. Новий жорсткий локдаун набрав чинності з опівночі 21 жовтня та попередньо оголошується на 6 тижнів, але уряд все ж планує переглянути обмеження через 4 тижні.

Передбачено такі обмеження:

Магазини, які не продають товари першої необхідності, а також перукарні, повинні будуть припинити роботу. Ресторани зможуть продавати страви тільки на виніс із собою.

Водночас промислові підприємства продовжать роботу. Не закриватимуть школи та дитячі садки.

Людей просять не виходити з дому без нагальної потреби.

Фото: BRIAN LAWLESS/PA WIRE

Компанії повинні перевести працівників на дистанційну роботу, якщо це дозволяє їхня сфера діяльності.

Виходити з дому для занять спортом буде дозволено не далі, ніж у межах 5 км від домівки. Більш далекі подорожі можливі лише для роботи та з інших невідкладних причин, а порушення каратимуться штрафами.

Приватні зібрання у домівках чи садах заборонені. Приходити у гості можна тільки для піклування про близьких чи висловлення співчуття у разі особливих обставин в родині. Домогосподарствам, де лише один дорослий, дозволяють кооперуватися з одним іншим для взаємної допомоги.

Зустрічі з людьми, які не проживають разом, можливі лише надворі, якщо там разом перебувають члени не більш як двох домогосподарств, та якщо це не далі 5 км від їхніх домівок.

Приватні події, що передбачають гостей, можливі лише для особливих подій, таких, як весілля та похорони – за участі не більше 25 та 10 осіб відповідно.

Також продовжаться професійні спортивні події.

РУМУНІЯ: НОСІННЯ МАСОК НА ВУЛИЦЯХ

У зв’язку з погіршенням ситуації із захворюваністю на COVID-19, у Бухаресті запроваджені додаткові обмеження з 20 жовтня.

Фото: OCTAV GANEA/INQUAM PHOTOS

Ними, зокрема, передбачено таке.

Носіння масок стає обов’язковим у всіх приміщеннях та публічних місцях на відкритому повітрі для осіб, старших за п’ять років.

Робота ресторанів, кафе, кінотеатрів, залів, закладів азартних ігор припиняється.

Школи переходять на дистанційне навчання, але дитячі садочки та позакласні гуртки можуть продовжувати працювати. У вищих навчальних закладах рішення про дистанційне навчання приймається за необхідності їхнім керівництвом.

СЛОВЕНІЯ: ЗАБОРОНА ПЕРМІЩЕННЯ МІЖ РЕГІОНАМИ

Уряд Словенії оголосив на території країни епідемію, передбачивши заборону на переміщення між регіонами та запровадження комендантської години в нічний час.

Обмеження на пересування в нічний час, з 21:00 до 6:00 ранку, набули чинності 20 жовтня. Водночас винятки стосуються поїздок на роботу та екстрених випадків, пов’язаних із надзвичайними ситуаціями.

Фото: Xinhua

З опівночі 20 жовтня набула чинності заборона на переміщення між регіонами Словенії. Виїзд стане можливим виключно «з метою господарської, робочої, лісової та подібної діяльності, усунення прямої небезпеки для майна й життя громадян, допомоги людям похилого віку, доступу до медичних послуг або аптек, для надзвичайних ситуацій та виконання судових завдань, для догляду за особами з особливими потребами».

Також із вівторка запроваджуватимуться суворіші заходи щодо зібрань у громадських місцях. Зокрема, кількість людей, які зможуть збиратися на відкритому просторі, зменшено з 10 до 6-ти, виняток – лише для членів однієї сім'ї.

Усі збори, масові заходи, релігійні церемонії, весілля, меси – також будуть заборонені.

ШВЕЙЦАРІЯ: ПЕРЕХІД НА РОБОТУ ВДОМА

Швейцарський уряд на тлі погіршення епідемічної ситуації в країні оголосив у неділю, 18 жовтня, про запровадження нових карантинних обмежень.

В країні з понеділка 19 жовтня заборонено збиратися у групи понад 15 осіб у громадських місцях. Громадян просять обмежити приватні вечірки.

Фото: Keystone / Jean-christophe Bott

Маски, які раніше необхідно було вдягати лише у громадському транспорті, тепер потрібно носити у всіх громадських приміщеннях, включно з магазинами, культурними центрами, лікарнями та церквами. Також вимога носіння масок поширюватиметься на всі залізничні вокзали, аеропорти, автобусні та трамвайні зупинки.

Люди, які зустрічаються в кав'ярнях чи ресторанах, теж повинні бути в масках, якщо вони не сидять, не їдять і не п'ють.

Для скорочення соціальних контактів, компаніям було рекомендовано дозволити співробітникам працювати вдома.

БЕЛЬГІЯ: СУВОРІШЕ, АНІЖ У БЕРЕЗНІ

Влада Бельгії теж посилює карантин, щоб зупинити зростання захворюваності на COVID-19.

З понеділка, 19 жовтня, запроваджено заходи, які подекуди стають навіть більш суворими, аніж у березні-квітні під час першої хвилі COVID-19.

Фото: АА

Зокрема: дозволено мати лише один близький постійний контакт поза межами сім'ї, яка проживає в одному помешканні.

Уряд також рекомендував громадянам перейти на дистанційну роботу.

У країні запроваджується комендантська година, що передбачає заборону виходити надвір з півночі до 5:00 ранку.

На чотири тижні у Бельгії закривають бари та ресторани, а після 20:00 – заборонено продавати алкогольні напої.

Продуктовим ринкам дозволяється працювати з дотриманням усіх чинних карантинних заходів. Однак різдвяні базари та зимові ярмарки будуть заборонені.

Кількість учасників масових заходів обмежена до 40 осіб.

ІЗРАЇЛЬ: ПОСЛАБЛЕННЯ ПІСЛЯ СУВОРОГО КАРАНТИНУ

З 18 жовтня, через місяць після запровадження вже другого з початку року суворого карантину, Ізраїль почав послаблювати обмеження.

Фото: АА

Відтепер ізраїльтяни можуть відходити від домівок більш як на 1 кілометр та ходити в гості.

Дозволяється проведення зборів із дотриманням обмежень: до 10 осіб у приміщенні та до 20 – просто неба.

Зможуть відкритися дитячі садки та початкові школи, ресторани продаватимуть страви на винос.

Дозволяється відвідувати пляжі та національні парки.

Водночас в уряді попередили громадян: якщо внаслідок послаблення обмежень захворюваність зросте, карантин можуть знову посилити.

Нагадаємо, що 18 вересня Ізраїль запровадив другий загальнонаціональний локдаун на тлі зростання захворюваності на COVID-19. Закривалися підприємства, заклади торгівлі, школи. Суворий карантин сприяв зменшенню добової кількості заражень з 9 тисяч до приблизно 2 тисяч.

ВЕЛИКА БРИТАНІЯ: ЗАБОРОНЕНІ Й ЗУСТРІЧІ НА ВІДКРИТОМУ ПОВІТРІ

У столиці Великої Британії Лондоні з 17 жовтня запровадили нові обмеження у зв'язку зі зростанням захворюваності на COVID-19. Обмеження також запроваджені в графстві Ессекс, а також містах Чешир, Дербішир, Ланкашир, Західному та Південному Йоркширі.

Фото: АА

Зокрема, лондонцям, які не проживають разом, заборонено збиратися в одному приміщенні, на вулиці ж можна збиратися групами не більше шести осіб.

Рекомендовано уникати поїздок по місту та країні, якщо вони не є нагальними, а також користуватися транспортом у години пік.

Паби та ресторани, за новими правилами, працюють до 22:00.

Уряд британського Уельсу оголосив про повернення жорсткого локдауну, за аналогом введеного в березні. Нові жорсткі обмеження почали діяти 16 жовтня з 18:00 і протривають 17 днів.

Заходи включають закриття другорядних підприємств роздрібної торгівлі, закладів відпочинку і готельного бізнесу, ресторанів та барів.

Громадські центр і бібліотеки, а також місця відправлення культів зачиняються. Весілля і похорони дозволені.

Людям слід працювати вдома – за винятком працівників критично важливих сфер.

Усі зустрічі в приміщенні й на відкритому повітрі з людьми, з якими не проживає особа, заборонені.

Початкові школи знову відкриються після половини періоду, середні школи працюватимуть тільки для учнів сьомого і восьмого класів.

ФРАНЦІЯ: РЕЖИМ, ЖОРСТКІШИЙ ЗА “ЧЕРВОНИЙ”

З 16 жовтня Франція запровадила найсуворіші заходи в умовах епідемії, а саме – комендантську годину з 21:00 до 6:00, яка діятиме упродовж 6 тижнів у Парижі, Греноблі, Лілі, Леоні, Марселі, Монпельє, Руані, Сен-Етьєні й Тулузі. За порушення режиму – штраф у 135 євро. Загалом комендантська година стосуватиметься 20 млн французів та гостей країни.

Фото: АА

У цих містах зачинено бари, ресторани працюють за правилами соціального дистанціювання. Замовити алкоголь можна лише разом з їжею.

У названих містах оголошено режим санітарної небезпеки. Це вище, аніж звичайний «червоний» рівень епідемії.

У країні діє масковий режим.

ГРУЗІЯ: КАВ’ЯРНІ Й РЕСТОРАНИ ВНОЧІ НЕ ПРАЦЮЮТЬ

З 16 жовтня запроваджено нові карантинні обмеження у столиці Грузії Тбілісі та регіоні Імереті.

Фото: Tamuna Kulumbegashvili/Xinhua

Зокрема, заборонено роботу після 22 години ресторанів і кав'ярень, а також всіх розважальних об'єктів.

НІДЕРЛАНДИ: ЗАКРИТО ЗАКЛАДИ ХАРЧУВАННЯ

Через спалах захворювання на COVID-19 у країні запроваджено додаткові заходи, які набули чинності 14 жовтня. Зокрема мають залишатися закритими заклади харчування – за винятком тих, що в готелях і аеропортах. Дозволено лише видачу замовлень на виніс.

Продаж алкоголю та легких наркотиків після 20:00 заборонено, щоб обмежити домашні вечірки.

Масковий режим у людних місцях та громадському транспорті став обов’язковим для осіб, старших 13 років.

Особам до 18 років дозволено займатися командними видами спорту, а старшим – не більше чотирьох осіб одночасно.

Людей закликають працювати з дому й не виїздити без вагомої причини.

Соціальна дистанція у 1,5 метра є обов'язковою для всіх.

НІМЕЧЧИНА: РАЗОМ НЕ МОЖНА ЗБИРАТИСЯ БІЛЬШ ЯК ВДЕСЯТЬОХ

14 жовтня Ангела Меркель з прем’єрами усіх 16 федеральних земель домовилися про посилення протиепідемічних заходів.

Фото: АА

У регіонах, де критичним маркером є показник 50 нових випадків інфікування на 100 тисяч населення протягом тижня – запроваджується комендантська година для ресторанів, барів і клубів після 23:00. Діятиме також заборона продажу алкоголю.

Обмежено контакти і приватні святкування.

Разом не можуть збиратися більш як 10 чоловік або члени двох домогосподарств. Якщо це не допоможе зупинити тенденцію, кількість буде зменшено до 5 осіб.

У регіонах, де як орієнтир буде показник у 35 нових випадків інфікування на 100 тисяч протягом тижня, буде посилено масковий режим.

Фото: АА

У Берліні з 10 жовтня і попередньо до 31 жовтня заборонена робота ресторанів/барів і торгових точок у нічний час – з 23:00 до 6:00. Виняток зроблено для нічних аптек, а також АЗС, яким, втім, не дозволяється продавати алкоголь вночі.

Обмеження торкнулися сфери контактів у нічні часи: збиратися, навіть на відкритому повітрі, можна лише п’ятьом особам або людям з двох домогосподарств.

Обмежено кількість учасників приватних вечірок та зустрічей: у закритих приміщеннях – до максимум 10 осіб.

Розмір штрафу за порушення правил збільшено, він складатиме 5000 євро.

ЧЕХІЯ: ЗАКРИТО ШКОЛИ УСІХ СТУПЕНІВ

Уряд запровадив новий надзвичайний стан з 5 жовтня строком на місяць. Запроваджено й ряд обмежень. Зокрема, закрито школи усіх ступенів. Трохи раніше на дистанційне навчання перейшли вищі навчальні заклади в найбільш постраждалих регіонах.

Фото: Gabriel Kuchta/Getty Images

Повністю скасовано спортивні заходи та вистави (які проходили досі за обмеженої кількості людей і дуже «диференційовано»: танцювати можна, а співати – ні).

Кількість учасників будь-яких зібрань і святкувань дозволена до максимум шістьох. Ресторани й бари закрито щонайменше до 3 листопада й припинено вживання алкоголю в громадських місцях.

У магазин можна ходити одному або удвох. Причому якщо йдеться про родину, то діти до 15 років можуть перебувати в крамниці лише з одним із батьків.

Крім того, з 20 жовтня маски стали обов’язковими у громадських місцях надворі, на додачу до приміщень – всюди, де неможливо дотримуватися 2-метрової дистанції з іншими людьми. Водночас, це не обов’язково, якщо люди знаходяться на вулиці разом з членами родини, з якими живуть разом.

Окрім того, зобов’язання про маски поширили й на автомобілі – якщо у ньому знаходяться люди з різних домогосподарств. Раніше вимога діяла тільки щодо громадського транспорту.

Підготувала Мар’яна Рабченюк

Перше фото: АА