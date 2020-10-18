Швейцарія вводить нові карантинні обмеження

Швейцарський уряд на тлі погіршення епідемічної ситуації в країні оголосив у неділю, 18 жовтня, про запровадження нових карантинних обмежень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє DW.

Як повідомляється, в країні з понеділка забороняється збиратися у групи понад 15 осіб у громадських місцях. Також громадян просять обмежити приватні вечірки. Уряд поширив вимогу на носіння масок, які раніше необхідно було вдягати лише у громадському транспорті, на всі громадські приміщення, включно з магазинами, культурними центрами, лікарнями та церквами. Також вимога носіння масок поширюватиметься на всі залізничні вокзали, аеропорти, автобусні та трамвайні зупинки.

Люди, які зустрічаються в кав'ярнях чи ресторанах, теж повинні бути в масці, якщо вони не сидять, не їдять і не п'ють. Крім того, для скорочення соціальних контактів, компаніям було рекомендовано дозволити співробітникам працювати вдома.

У Швейцарії з кінця вересня фіксується різке зростання числа випадків інфікування коронавірусом. Поширення коронавірусу фіксується у всіх вікових групах і у всіх кантонах країни. Зростає і число госпіталізацій.

Згідно з останніми даними, отриманими в п'ятницю, у Швейцарії зафіксували 3105 нових випадків зараження коронавірусом за останню добу, що є найбільшим показником з початку епідемії. Загалом у Швейцарії зафіксовано 74 422 випадки зараження, 1823 людини померли.