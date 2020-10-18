У Бельгії зафіксували найбільше з початку пандемії випадків COVID-19 за добу – 11 737

У Бельгії ситуація з поширенням епідемії COVID-19 залишається складною: на тижні зафіксували найбільшу кількість від початку пандемії нових випадків коронавірусу протягом доби.

Як повідомляє Укрінформ, така інформація оприлюднена у неділю у бельгійському видання VRT.

«Останні цифри, надані науковим медичним інститутом Sciensano свідчать про подальше зростання епідемії. Протягом тижня з 8 жовтня, у середньому, 7 399 людей щодня отримували позитивні тести на коронавірусу. Цей показник є на 87 відсотків вищим, ніж протягом попередніх семи днів. Лише у вівторок кількість людей з позитивними тестами становила 11 737 людей», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, протягом тижня середній показник госпіталізації з коронавірусом також зріс, - відразу на 96 відсотків, до 234 нових пацієнтів на добу. Лише минулої суботи до бельгійських лікарень поступив 381 хворий з COVID-19. Загальна кількість хворих з коронавірусом, які отримують допомогу у лікарнях, станом на сьогодні становить 2 255 осіб, з них 381 – у реанімації, 181 пацієнт – підключений до апаратів штучної вентиляції легень.

Протягом тижня, починаючи з 8 жовтня, в Бельгії від коронавірусу щодня помирали, у середньому, 28 людей на добу, що означає збільшення показника смертності на 85 відсотків у порівнянні з попереднім тижнем. Усього з початку епідемії в Бельгії від коронавірусу загинули 10 292 людини.

За цей же період у 7 днів щодня, у середньому, через тести проходили 51 000 людей щодня, з цієї кількості 14,2% тестів виявилися позитивними.

За інформацією іншого бельгійського видання «The Brussels Times», колишня прем’єр-міністр Бельгії та міністр закордонних справ Бельгії у новому уряді Софі Вільмес отримала позитивний тест після перевірки щодо наявних симптомів хвороби. Вона розпочала карантин з минулої п’ятниці, про що повідомила у суботу на власній сторінці у Twitter. Ця обставина не дозволила їй особисто взяти участь у засіданні урядової Координаційної ради, яка 16 жовтня оголосила у Бельгії 4-й, найвищий рівень тривоги у зв’язку із швидким поширенням епідемії коронавірусу.

Як вже повідомляв Укрінформ, з понеділка, 19 жовтня, в Бельгії вводяться додаткові запобіжні заходи проти поширення коронавірусу. Зокрема, громадянам рекомендовано обмежити постійне спілкування не більш ніж однією особою за межами одного домогосподарства, запрошувати до себе у гості не більше 4 осіб (одних й тих самих) протягом періоду в два тижні. З понеділка на 4 тижні будуть зачинені всі бари і ресторани на всій території країни, забороняється продаж алкоголю після 20.00, з опівночі до 5.00 встановлюється комендантська година – протягом цього часу людям не рекомендовано виходити з домівок без поважної причини.

При цьому уряд поки не оголошує загальний «локдаун», як це відбулося навесні, хоча працівникам рекомендовано, де це можливо, працювати дистанційно та в режимі телеконференцій. Там, де дистанційна робота є неможливою, рекомендовано дотримуватися всіх умов безпеки, включаючи дотримання дистанції між людьми, заходи гігієни та використання захисних масок. Школи та дитячі садки поки продовжать працювати у звичайному режимі, з дотриманням всіх запобіжних заходів.