У Франції запровадили надзвичайний стан на тлі рекордного сплеску випадків COVID-19

Понад 32,4 тисячі інфікованих коронавірусом були виявлені у Франції минулої доби, цей показник є рекордним для країни з початку пандемії, на тлі цього від учора було запроваджено загальнонаціональний надзвичайний стан у галузі охорони здоров'я.

Як передає Укрінформ, про це інформує агенція Xinhua. Щоб зупинити швидке поширення коронавірусу, уряд Франції оголосив надзвичайний стан у галузі охорони здоров'я. У дев'яти великих містах країни з опівночі п'ятниці запроваджено комендантську годину з 21:00 до 6 ранку. Франція повідомила про 32 427 нових випадків COVID-19 протягом минулої доби, що є новим максимумом щоденних показників, згідно з даними, опублікованими французьким Агентством охорони здоров'я у суботу. Попередній щоденний рекорд становив - 30 621 випадок, й був встановлений у четвер. Загальна кількість випадків коронавірусу з моменту спалаху епідемії у Франції становить 867 197. Кількість загиблих унаслідок недуги досягла 33 392 особи. Протягом останніх семи днів у Франції було здійснено 7 198 нових шпиталізацій через хворобу COVID-19. "Поширення інфекції серед літніх людей тримається на високому рівні, і це передбачає подальше збільшення кількості шпиталізацій та смертності протягом найближчих тижнів", - заявили у Агентстві охорони здоров'я. Читайте також: В Японії розробили систему, здатну вловлювати коронавірус у диханні Як повідомлялося, станом на ранок 18 жовтня у світі зареєстровано 39 959 273 випадки коронавірусу, зокрема 1 114 633 летальних та 29 888 585 випадків одужання. Фото: AA