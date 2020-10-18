У Франції запровадили надзвичайний стан на тлі рекордного сплеску випадків COVID-19

У Франції запровадили надзвичайний стан на тлі рекордного сплеску випадків COVID-19

Укрінформ
Понад 32,4 тисячі інфікованих коронавірусом були виявлені у Франції минулої доби, цей показник є рекордним для країни з початку пандемії, на тлі цього від учора було запроваджено загальнонаціональний надзвичайний стан у галузі охорони здоров'я.

Як передає Укрінформ, про це інформує агенція Xinhua.

Щоб зупинити швидке поширення коронавірусу, уряд Франції оголосив надзвичайний стан у галузі охорони здоров'я.

У дев'яти великих містах країни з опівночі п'ятниці запроваджено комендантську годину з 21:00 до 6 ранку.

Франція повідомила про 32 427 нових випадків COVID-19 протягом минулої доби, що є новим максимумом щоденних показників, згідно з даними, опублікованими французьким Агентством охорони здоров'я у суботу.

Попередній щоденний рекорд становив - 30 621 випадок, й був встановлений у четвер.

Загальна кількість випадків коронавірусу з моменту спалаху епідемії у Франції становить 867 197. Кількість загиблих унаслідок недуги досягла 33 392 особи.

Протягом останніх семи днів у Франції було здійснено 7 198 нових шпиталізацій через хворобу COVID-19.

"Поширення інфекції серед літніх людей тримається на високому рівні, і це передбачає подальше збільшення кількості шпиталізацій та смертності протягом найближчих тижнів", - заявили у Агентстві охорони здоров'я.

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Як повідомлялося, станом на ранок 18 жовтня у світі зареєстровано 39 959 273 випадки коронавірусу, зокрема 1 114 633 летальних та 29 888 585 випадків одужання.

Фото: AA

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