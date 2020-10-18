В Японії розробили систему, здатну вловлювати коронавірус у диханні

Науковці Японії заявили, що розробили систему, яка дозволяє виявляти коронавірус у видихуваному людиною повітрі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NHK.

Університет Тохоку і компанія Shimadzu, яка виробляє високоточне обладнання, завершили виготовлення прототипу тестової системи.

Як зазначається, вона складається з трьох компонентів.

«Перший абсорбує видихуване повітря протягом приблизно п'яти хвилин. Другий дезактивує всі коронавіруси, виявлені в видихах, і поглинає білки, що містяться у вірусах. Третій аналізує ці білки», - йдеться в повідомленні.

Розробники стверджують, що система здатна показати результат протягом приблизно однієї години.

За даними NHK, вже було проведено клінічне випробування за участю близько десятка інфікованих пацієнтів. Розробники продовжать випробування і роботу над тим, щоб зробити систему компактнішою та впровадити її в практичне застосування.

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