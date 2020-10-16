У Японії суперкомп'ютер розробив новий лицьовий щиток проти COVID-19

Японські науковці розробили захисний лицьовий щиток на основі даних, змодельованих суперкомп'ютером Fugaku, для зниження ризику зараження коронавірусом.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NHK.

Новий вид щитка розробив дослідницький інститут RIKEN спільно з компанією з виробництва напоїв Suntory Liquors і поліграфічною фірмою Toppan.

У процесі розробки науковці вивчали, як різні форми таких захисних засобів запобігають поширенню вірусу повітряно-крапельним шляхом.

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З'ясувалося, що популярні у Японії щитки, які прикривають тільки рот, утримують близько 30% крапель слини. Як зазначається, для нової розробки, що закриває обличчя від підборіддя до носа, цей показник становить близько 70%.

Новий продукт являє собою поєднання захисного щитка для рота й окулярів. Його можна легко зняти, аби поїсти чи попити.

Фото: NHK