Київ закупив близько 60 тисяч захисних щитків для освітян

Для освітян Києва закуплено майже 60 тисяч захисних щитків.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

Зазначається, що для посилення протиепідемічної безпеки місто збільшило фінансування витрат на закупівлю необхідних засобів для шкіл із 30 до 40 мільйонів гривень.

Уже майже на 32 мільйони гривень закуплено дезінфікуючі та мийні засоби для проведення санітарно-гігієнічної обробки приміщень і щоденного прибирання, засоби індивідуального захисту, безконтактні термометри, паперові рушники тощо.

«Столична влада зробила все для забезпечення закладів освіти всім необхідним для дезінфекції та безпеки дітей і вчителів. Дезінфектори та маски для вчителів закуплено в достатній кількості, всі працівники освіти щодня проходять температурний скринінг, за станом здоров’я дітей стежать викладачі та медсестри. Створення належних і безпечних умов праці освітян в умовах ризиків захворювання на COVID-19 – пріоритет для міста Києва», – зауважив в. о. першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський.

У свою чергу, Київська міська організація Профспілки працівників освіти і науки України, як соціальний партнер Київської міської державної адміністрації, придбала майже 40 тисяч захисних щитків для педагогів столиці, які вже доставляють до закладів освіти.

«Сподіваємось, що цей посильний внесок допоможе уберегти життя і здоров’я дітей та працівників освіти під час пандемії COVID-19», – зазначив голова профспілки Олександр Яцунь.

Районні в місті Києві державні адміністрації за кошт міського бюджету докупили ще 13 тисяч захисних щитків для освітян та техперсоналу закладів освіти.

«Захисний прозорий щиток виконує ті ж самі функції, що і маска, але дозволяє проводити освітній процес, передаючи всі емоції педагога», – додав Мондриївський.

Нагадаємо, що попри віднесення Києва до «помаранчевої» зони епідеміологічної небезпеки школи продовжують працювати у визначеному форматі відповідно до наданих рекомендацій Департаменту освіти і науки.

Згідно з пунктом 8 Протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), затверджених постановою головного санітарного лікаря України № 50 від 22 серпня 2020 року, «в регіонах, що відносяться до «помаранчевого» рівня епідемічної небезпеки, педагогам у процесі викладання навчальної дисципліни рекомендовано використовувати захисні щитки».

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