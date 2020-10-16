Бельгія запроваджує комендантську годину та посилює обмеження

Влада Бельгії посилює карантин, щоб зупинити зростання захворюваності на COVID-19. Відповідну заяву у п'ятницю зробив голова уряду країни Александр Де Кроо.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Brussels Times.

За словами Де Кроо, сьогодні Бельгія перебуває у фазі найвищої готовності у боротьбі з епідемією.

"Кількість інфікованих дуже швидко зростає з кожним днем. Наші медики перебувають під сильним тиском. Ми ведемо нерівну боротьбу з цим вірусом", - наголосив урядовець.

З понеділка, 19 жовтня, запроваджуються заходи, які подекуди будуть навіть більш суворими, ніж у березні-квітні під час першої хвилі COVID-19. Зокрема, буде дозволено мати лише один близький постійний контакт поза межами сім'ї, яка проживає в одному помешканні.

Уряд також рекомендує громадянам перейти на дистанційну роботу.

Крім того, в країні запроваджується комендантська година, що передбачає заборону виходити надвір з півночі до 5:00 ранку.

На чотири тижні у Бельгії закриють бари та ресторани, а після 20:00 буде заборонено продавати алкогольні напої.

Продуктовим ринкам дозволяється працювати з дотриманням усіх чинних карантинних заходів. Однак різдвяні базари та зимові ярмарки будуть заборонені.

Кількість учасників масових заходів обмежена до 40 осіб.

Як повідомляв Укрінформ, протягом минулого тижня у Бельгії фіксується до 6 тисяч нових випадків COVID-19 на день. За прогнозом фахівців, якщо динаміка не зміниться, вже до кінця наступного тижня кількість цей показник перевищить 10 тисяч осіб, а до кінця місяця кількість пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії сягне тисячі осіб, - що становить близько половини наявних місць для екстреної допомоги.

Уже зараз усі місця у лікарнях Брюсселя, призначені для пацієнтів з коронавірусом, заповнені, тож хворих переводять у лікарні інших регіонів країни.