Середня кількість випадків COVID-19 у Бельгії перевищила чотири тисячі на день

Бельгія поставила черговий рекорд з початку пандемії коронавірусу – середня кількість нових захворювань протягом минулого тижня перевищила 4 тисячі на день.

Водночас медики не виключають, що ця цифра може зрости до 10 000 на день, якщо темпи розповсюдження хвороби не уповільняться. Про це Укрінформ повідомляє з посиланням на публікацію у бельгійському виданні «The Brussels Times».

«У семиденний період з 2 по 8 жовтня, у середньому 4 153 людей щоденно отримували позитивні тести на коронавірус, що на 89 відсотків перевищує показник минулого тижня, і це означає, що інфекція продовжує швидко поширюватися. Якщо така тенденція не зміниться, вже до кінця поточного тижня кількість нових випадків може перевищити 10 000 на день, про що попереджає Національний кризовий центр Бельгії», - зазначає видання.

Читайте також: Чехія закриває на карантин усі школи

За інформацією провідного вірусолога країни Стівена Ван Гухта (Steven Van Gucht) пік захворювань припав на минулу середу, коли в Бельгії було виявлено відразу 6 500 випадків коронавірусу. За його оцінкою, кількість нових інфекцій наразі подвоюється кожні вісім днів, тож цифра у 10 000 нових хворих щодня вже наприкінці поточного тижня є реальною.

Федеральний міністр охорони здоров’я Франк Вандерброке (Frank Vandenbroucke) не виключив, що з огляду на різкий сплеск інфекції, особливо у Брюсселі та у Валлонії, не виключається необхідність оголошення в Бельгії нового «локдауну», хоча влада докладатиме зусилля, щоб уникнути такого драматичного сценарію.

Наразі Бельгія залишається другою найбільше враженою коронавірусом країною в Європі, за даними Європейського центру з профілактики та контролю захворюваності. Перше місце у цьому рейтингу посідає Чеська республіка з показником 433 нових випадків хвороби на кожні 100 000 населення. Бельгія – на другій позиції – тут зареєстровано 387 нових інфікованих на 100 000 населення (зростання на 117 відсотків протягом двох тижнів). Минулих вихідних Бельгія піднялася з 5-го місця за рівнем захворюваності до 2-го, випередивши Францію, Іспанію і Нідерланди.

Загальна кількість інфікованих з початку епідемії в Бельгії становить 162 258 осіб.

Протягом тижня до лікарень з коронавірусом щодня потрапляли, у середньому, 125 – на 101,4 відсотка більше, ніж тиждень тому. Загальна кількість хворих, які перебувають у лікарнях Бельгії з діагнозом COVID-19, становить 1 329 осіб, з яких 243 – в реанімаціях, 109 – підключені до апаратів ШВЛ.

Середній показник смертності протягом тижня становив 16 осіб щодня, загалом від початку пандемії в країні від інфекції коронавірусу загинули 10 191 людина.

За даними медичного дослідницького інституту Sciensano, так зване репродуктивне число в Бельгії зросло до 1,39, що означає, що один хворий інфікує понад одну людину навколо себе, й епідемія продовжує зростати.

Фото: Belga