Чехія закриває на карантин усі школи

Чеський уряд має намір із цієї середи закрити всі школи, а їх учнів перевести на дистанційне навчання у зв’язку з незадовільною епідеміологічною ситуацією.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Novinky.

Так, міністр освіти Чехії Роберт Плага запропонував закрити всі школи в період з 14 по 23 жовтня. А далі все-одно йдуть канікули до неділі - 1 листопада.

«При розгляді пропозиції про закриття шкіл на 8 робочих днів переважала думка, що якби були дані про те, що цей захід знизить поширення коронавірусу, це було б можливо протягом більш короткого часу», - повідомило джерело, пов’язане з урядом.

При цьому варто наголосити, що дитячі садки під закриття не потрапляють.

Міністр фінансів Олена Шіллерова також підтвердила закриття шкіл як один з можливих заходів. Офіційно рішення мають оголосити дещо пізніше.

Також повідомляється, що деякі установи початкової освіти можуть залишитися відкритими для дітей медичних працівників.

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Нагадаємо, що у Чехії через стрімке поширення коронавірусу з 12 жовтня вступили в дію нові жорсткіші карантинні обмеження, що діятимуть 2 тижні. Раніше чеський уряд вдруге за цей рік через пандемію запровадив надзвичайний стан.

Всього в Чехії з початку пандемії підтверджено більше 117 тисяч випадків COVID-19.