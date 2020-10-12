У Харкові лабораторії не встигають тестувати на коронавірус, черга становить до 10 днів.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявила під час наради щодо посилення карантинних обмежень у Харкові заступниця Харківського міського голови Світлана Горбунова-Рубан.

"П'ять-сім, десять днів ми чекаємо результати. Лабораторія не тягне те, що ми даємо на аналізи. Ми робимо до 1000 заборів на добу. Вони не можуть нам цього зробити, і це велика проблема", - зазначила Горбунова-Рубан.

За її словами, лабораторії, що тестують на коронавірус, знаходяться у підпорядкуванні не міської, а обласної влади та держави: "Ми вимушені долучати до проведення тестів приватні лабораторії, але їм треба платити".

"Щодо грошей на медикаменти, яких бракує, то ми знайшли 3 млн грн, але до кінця року треба ще 5 млн грн", - підкреслила заступниця мера Харкова.

За її словами, здійснюються усі можливі заходи для вирішення проблемних питань.

Як повідомляв Укрінформ, 12 жовтня на нараді щодо посилення карантинних обмежень у Харкові перший віцемер Харкова Ігор Терехов надав доручення профільним підрозділам мерії та представникам страхових компаній розробити програму страхування від загрози коронавірусу лікарів, вчителів, водіїв та працівників метро коштом місцевого бюджету.

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Також вирішено, що карантинні обмеження у транспорті, починаючи з метро, будуть посилені, але метро зачиняти не будуть. Забезпечувати дотримання маскового режиму у метро, в наземному електротранспорті та маршрутних автобусах буде поліція.