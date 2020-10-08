Через концерт Білик у Харкові поліція теж відкрила справу

За фактом концерту народної артистки Ірини Білик, який попри карантин зібрав у Палаці студентів Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого в Харкові близько 500 глядачів, відкрили кримінальне провадження.

Про це повідомляє відділ комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

"У порушення норм, встановлених з метою запобігання поширенню інфекційних хвороб, 5 жовтня в Палаці студентів по вулиці Пушкінській відбувся позаплановий концерт народної артистки України", - йдеться у повідомленні.

За словами організаторів концерту, захід відвідали 487 глядачів, всі заходили до приміщення в масках, на вході у глядачів заміряли температуру.

Досудове розслідування проводиться за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу розміром від 17 до 51 тис. грн або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 3 років, або позбавлення волі на той самий строк.

Досудове розслідування за фактами порушень карантину за подібним статтями також проводяться у Шевченківському та Московському районах Харкова.

Як повідомляв Укрінформ, 5 жовтня Ірина Білик виступила в Харкові, який перебуває в помаранчевій епідемічній зоні.

Раніше, 3 жовтня, у Харкові відбувся концерт за участю співачки Олі Полякової. Захід був приурочений до Дня вчителя і проходив за підтримки міського голови Геннадія Кернеса. На заході були присутні як самі вчителі, так і члени їхніх родин. Були серед них і діти. Дистанції глядачі не дотримувалися, лише частина з них була у масках. Попри чинний карантин, концерт відвідали близько 2000 людей. За фактом відкрито кримінальне провадження.