Ковід тероризує Європу. Європа опирається

Низка країн Європейського Союзу запроваджує жорсткі обмежувальні заходи у зв’язку з другою хвилею пандемії

Другу хвилю пандемії очікували. Й коли цифри хворих і померлих поповзли вгору, такої паніки, як у березні, не було. Держави Євросоюзу, здавалося б, завчасно підготувалися до нового сплеску хвороби. Утім, заходи "поміркованого" карантину, з яким країни Європи увійшли в осінь, виявилися недостатніми. Й уряди змушені вдаватися до більш радикальних дій.

ФРАНЦІЯ: КОМЕНДАНТСЬКА ГОДИНА

Цього тижня у Франції зафіксовано черговий антирекорд виявлених інфікувань коронавірусом за добу – 22 591. Загалом від початку пандемії заразилися 779 063 людини. 33 037 з них – померли.

Уряд офіційно визнав, що країна ввійшла у другу хвилю пандемії. І ситуація може ще погіршуватися. Адже медики прогнозують сезонну епідемію грипу. Й допоки вакцин проти коронавірусу не створено, наполегливо рекомендують робити щеплення від грипу – щоб запобігти накладенню хвороб та уникнути ще гіршого перебігу епідемії.

Фото: АА

Донедавна французький уряд не застосовував жорстких заходів щодо карантинних обмежень. Але з п’ятниці, 16 жовтня, Франція стане останньою європейською країною, яка запровадила найсуворіші заходи в умовах епідемії. Йдеться про комендантську годину в Парижі та ще у восьми містах, а також навколо них. Комендантська година з 21:00 до 6:00 діятиме упродовж 6 тижнів у Парижі, Греноблі, Лілі, Леоні, Марселі, Монпельє, Руані, Сен-Етьєні й Тулузі.

За порушення режиму – штраф у 135 євро.

Загалом комендантська година стосуватиметься 20 млн французів та гостей країни.

У цих містах зачинено бари. Ресторани працюють за правилами соціального дистанціювання. Замовити алкоголь можна лише разом з їжею.

«Нам треба діяти. Ми повинні припинити поширення вірусу», – заявив президент Франції Еммануель Макрон.

У названих містах оголошено режим санітарної небезпеки. Це вище, ніж звичайний «червоний» рівень епідемії.

У країні діє масковий режим. Нині Франція вийшла на рівень тестувань до одного мільйона чоловік на тиждень.

Є у Франції й позитивні новини. Країна стала одним зі світових лідерів щодо створення вакцини проти коронавірусу, а також методів і засобів лікування COVID-19.

Як запевнив генеральний директор французького державного науково-дослідного інституту в сфері біомедицини Inserm Жиль Блош, нині у світі спостерігається надзвичайна мобілізація зусиль науковців і промисловості у створенні вакцини проти коронавірусу. Але, за його словами, за найбільш оптимістичним прогнозом, роботу може бути завершено до середини зими 2021 року.

Фото: Kiattisakch

За словами Блоша, нині у світі реалізовується близько 300 проєктів зі створення вакцини. Багато з них уже вийшли на третій етап випробувань вакцини на людях.

ІТАЛІЯ: ШТРАФ У 1000 ЄВРО ЗА ПРОГУЛЯНКУ БЕЗ МАСКИ

В Італії станом на середу зафіксовано 7332 нових випадки інфікувань. Це найвищий показник за добу.

Нині Рим запровадив нові, жорсткіші заходи й правила контролю над поширенням коронавірусу. Ідеться про обмеження на публічні зустрічі, аматорські футбольні матчі, роботу барів у нічний період.

Італія також є чи не найсуворішою країною в Європі, адже запровадила штраф на прогулянки без маски у 1000 євро.

НІДЕРЛАНДИ: ТЕСТУВАННЯ З АВТОМОБІЛЯ

Зростання нових випадків коронавірусу змушує Нідерланди вдатися до жорсткіших заходів задля безпеки. Через сплеск захворювання на COVID-19 у країні запроваджено додаткові заходи, які набули чинності 14 жовтня о 22:00. Зокрема, мають бути закриті заклади харчування за винятком тих, що в готелях і аеропортах. Дозволено лише видачу замовлень на виніс. Продаж алкоголю та легких наркотиків після 20:00 заборонили, щоб обмежити домашні вечірки. Масковий режим у людних місцях та громадському транспорті стає обов’язковим для осіб, старших 13 років. Особам до 18 років дозволено займатися командними видами спорту, а старшим – не більше чотирьох осіб одночасно. Людей закликають працювати з дому й не виїздити без вагомої причини.

Дистанція 1,5 метра обов'язкова. Про нові правила та додаткові обмеження в Нідерландах прем’єр-міністр Марк Рютте оголосив 13 жовтня на пресконференції.

Адже щодня у Нідерландах фіксують нові сумні рекорди. Зокрема, у понеділок було 6854 нових хворих, що майже на 500 більше, аніж у неділю. А вже у вівторок зареєстровано 7393 нових випадки зараження.

Найбільше позитивних тестів – у Амстердамі, Гаазі та Роттердамі. Днями стало відомо, що на коронавірус захворів 59-річний мер Роттердама Ахмед Абуталеб. Після позитивного тесту він перебуває на самоізоляції. Повідомляється про легку форму. Як він заразився коронавірусом і чи захворів хтось із його співробітників, не відомо.

Протягом трьох тижнів у Нідерландах діяли посилені обмежувальні заходи, але сплеск захворювання на COVID-19 свідчить про їхню неефективність. Ресторани працювали до 22:00, проводити великі спортивні заходи та змагання було заборонено. Попередня реєстрація була обов’язковою не тільки в кафе та ресторанах, а й під час відвідування салонів краси й перукарень. У магазинах, музеях, вокзалах, театрах, громадських місцях треба носити маски.

Щоб зменшити кількість хворих, минулого тижня в Нідерландах запустили мобільний додаток CoronaMelder, який відстежує контакти людей та попереджає про ризик зараження коронавірусом. Якщо ви пройдете тест і він буде позитивним, через додаток можна повідомити кожного, з ким були в контакті навіть 15 хвилин. Цим людям рекомендовано карантин і зробити тест. Роботу над додатком завершено в середині серпня, але Нідерланди мали ухвалити закон, що регулюватиме його використання. Також перед запуском додаток було протестовано. Багато уваги приділили питанню конфіденційності. Тож якщо користувач додатку отримує позитивний тест, фахівець медичної служби спочатку має дати дозвіл на інформування всіх, хто опинився в групі ризику через контакт із хворим. Лише за перший день роботи програму CoronaMelder було завантажено 700 000 разів.

У країні створили низку пунктів тестування на коронавірус. Зокрема, в Амстердамі можна перевіритися, навіть не виходячи з авто. Один із таких пунктів облаштували на території виставкового центру RAI. Тест на коронавірус можна зробити лише за попереднім записом. Водій має їхати за знаками, які вказують, де в будівлі проводять тест. Прибувши до місця призначення, треба відчинити вікно, аби фахівець у спецодязі зробив забір біоматеріалу. Результат обіцяють надіслати на пошту протягом кількох днів.

НІМЕЧЧИНА: НАЙУСПІШНІШИЙ МОБІЛЬНИЙ ДОДАТОК

У Німеччині «переривання ланцюгів передачі інформації» є основною стратегію недопущення поширення хвороби. Щотижня проводять понад 1,1 млн тестів. Досить успішним виявився й мобільний додаток Corona-Warn-App, який допомагає встановити контактних осіб. За словами міністра охорони здоров’я Єнса Шпана, це «найуспішніший додаток у Європі й один з найкращих у світі. Кількість тих, хто його завантажив на свої смартфони, – 19 млн – перевищує сукупний показник користувачів подібних мобільних додатків у всіх інших країнах ЄС разом узятих».

Попри зростання кількості нових випадків, країні з 80-мільйонним населенням вдавалося утримувати показник у межах до 4,5 тисячі на добу. Щоправда, в середу він сягнув 6638.

Канцлерка Меркель застерігає, що до Різдва може бути понад 19 тисяч випадків на добу. У середу, 14 жовтня, Меркель викликала в Берлін прем’єрів усіх 16 федеральних земель, хоча раніше такі наради проводилися онлайн. Зустріч, яку ще до її початку назвали «історичною», тривала понад 8 годин. Узгоджені заходи виявилися менш жорсткими, ніж наполягала Меркель. І не такими жорстокими, як у деяких інших країнах Європи.

Критичним маркером є показник 50 нових випадків інфікування на 100 тисяч населення протягом тижня. У таких проблемних регіонах запроваджуватиметься комендантська година для ресторанів, барів і клубів після 23:00. Діятиме також заборона продажу алкоголю. Основною ж стратегією є обмеження контактів і приватних святкувань. Разом не можуть збиратися більш як 10 чоловік або члени двох домогосподарств. Якщо це не допоможе зупинити тенденцію, кількість буде зменшена до 5 осіб. Уперше з’явився як орієнтир показник у 35 нових випадків інфікування на 100 тисяч протягом тижня. Зокрема, у таких регіонах буде посилено масковий режим.

Регіони хаотично запроваджують власні обмежувальні заходи, що подекуди дезорієнтує населення. Приміром, мешканець Бранденбурга може приїхати та заночувати в Берліні, а навпаки – ні. Деякі землі вимагають обов’язкового карантину для внутрішніх туристів, котрі приїжджають з інших «небезпечних» земель ФРН. Деякі міста та землі взагалі відмовляються поселяти в готелях співвітчизників із сусідніх регіонів.

Федеральний уряд прагне уніфікувати обмежувальні заходи.

Фото: DPA

Принаймні один загальнонаціональний захід погодити вдалося. 15 жовтня Німеччина запроваджує обов’язковий 10-денний (замість 14-денного) карантин для тих, хто прибуває з країн ризику (до яких належить і Україна). Карантин можна перервати, здавши аналіз, але не раніш як через 5 днів після прибуття. Про все – в’їзд, карантин і результати тестів – особа має інформувати уповноважені органи охорони здоров’я. Отже, правило, яке діяло досі – про можливість в’їхати в Німеччину з довідкою про негативний результат тесту, не працюватиме.

Днями глава федерального уряду зустрілася з бургомістрами 10 найбільших міст ФРН. Саме міста, зокрема столиця Берлін, перетворилися останнім часом на «гарячі точки». У них запроваджуються жорсткі обмеження і штрафи. Штрафують за порушення вимог по-різному. Найжорсткіші покарання – у Баварії. Тамтешній прем’єр Маркус Зедер оголосив, що за відсутність масок там, де вони є обов’язковими, доведеться заплатити 250 євро. У Берліні штраф становить 50 євро.

З тим, що маски є чи не основним засобом профілактики, згодні всі німецькі політики. Це при тому, що до середини весни вони стверджували, що маска нічого не дає і звинувачували ВООЗ. Інститут Роберта Коха цього тижня оприлюднив аналітичну довідку, у якій заявив, що маски залишатимуться буденністю навіть після винаходу вакцини.

Велику увагу приділено провітрюванню приміщень. Мільйони євро виділено на встановлення нових систем вентиляції. Учням та вчителям шкіл порадили одягатися тепліше, аби можна було проводити заняття при відчинених вікнах. Лунають пропозиції збільшити період зимових канікул за рахунок літніх. Закриття шкіл – крок, до якого вдаватимуться, якщо ситуація справді вийде з-під контролю.

Основним джерелом нових спалахів є вечірки та приватні свята. Кількість учасників буде жорстко обмежено. У деяких місцях уже дозволено проводити дозвілля в колі лише своєї родини.

Заборонено роботу нічних барів і клубів. Можлива заборона продажу алкоголю. «Там, де є алкоголь, не може бути дистанції», – філософськи зауважив баварський прем’єр Зедер. До речі, уперше за десятиліття Мюнхен не зміг влаштувати на початку жовтня знаменитий Октоберфест.

ЧЕХІЯ: ПЕРШЕ МІСЦЕ В ЄВРОПІ

Навесні Чехія відреагувала на нову загрозу швидко та радикально: менш як за два тижні після виявлення першого інфікованого, 12 березня, запровадила надзвичайний стан (який тривав до 17 травня), закрила підприємства, ресторани, готелі, торговельні центри, а заодно й кордони з сусідами та зобов’язала всіх одягнути маски, які населенню довелося шити вдома через брак їх у аптеках. Чехія пройшла першу хвилю пандемії на диво добре, краще, аніж значна більшість інших країн Європи.

До середини червня, після поступового пом’якшення заходів, життя повернулося до майже нормального, навіть у закритих приміщеннях відмовилися від маскового режиму. І ось із початку вересня трапилося справді вибухове зростання кількості нових заражень: 8619 минулого тижня. Якщо навесні найбільша кількість актуально хворих становила 4643, зараз їх майже 62 200 на 10 млн населення. Серед інфікованих – понад 4,5 тисячі медичних працівників. Для полегшення ситуації до роботи в лікарнях залучатимуть студентів останніх курсів медичних вишів.

Наразі країна посідає сумне перше місце в Європі за кількістю інфікованих на 100 тисяч населення.

Уряд запровадив новий надзвичайний стан з 5 жовтня строком на місяць. Утім, цього разу до жорстких заходів удаватися не стали: весняний локдаун тяжко вдарив по економіці республіки, а люди, як свідчать настрої, не готові вдруге мобілізовуватися. Однак м’які обмеження, які поступово вводилися протягом останнього місяця, не спрацьовують. Уряд оголошує нові заходи чи не двічі на тиждень.

Про «заморожування країни» зараз не йдеться.

«Найбільш болючим» прем’єр Андрій Бабіш назвав закриття шкіл усіх ступенів. Трохи раніше на дистанційне навчання перейшли вищі навчальні заклади в найбільш постраждалих регіонах.

Вирішено повністю скасувати спортивні заходи та вистави (які проходили досі за обмеженої кількості людей і дуже «диференційовано»: танцювати можна, а співати – ні), звести кількість учасників будь-яких зібрань і святкувань до максимум шістьох, закрити ресторани й бари щонайменше до 3 листопада й припинити вживання алкоголю в громадських місцях.

Готелі цього разу вирішили не закривати. Щоправда, далеко не всі вони переживуть цю кризу. За даними Асоціації готелів і ресторанів, до кінця року закриються 47 готелів Праги, однієї з туристичних столиць світу, і до третини – в інших містах республіки.

У магазин відтепер можна ходити одному або удвох. Причому якщо йдеться про родину, то діти до 15 років можуть перебувати в крамниці лише з одним із батьків. Водночас вирішили не запроваджувати, як це було навесні, спеціальні години для відвідання магазинів пенсіонерами.

Пом’якшення обмежувальних заходів буде можливим, за словами прем’єра Бабіша, якщо репродуктивне число знизиться до 0,8 у тижневому вимірі. Наразі цей маркер перевищує 1,5.

Андрій Лавренюк, Ірина Драбок, Ольга Танасійчук

Фото: Ірина Драбок, vrt.be та з відкритих джерел