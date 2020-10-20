У Бухаресті закривають школи, ресторани та кінотеатри

У Бухаресті закривають школи, ресторани та кінотеатри

Коронавірус
Укрінформ
У Бухаресті закривають ресторани, кінотеатри та переводять усіх школярів на дистанційне навчання у зв’язку з погіршенням ситуації із захворюваністю на COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Romania Insider.

Обмежувальні заходи діятимуть два наступних тижні.

"Додаткові обмеження запроваджуються у Бухаресті, починаючи з вівторка, 20 жовтня, після того, як протягом останніх 14 днів рівень зараження на COVID-19 перевищив 3 на 1 000 жителів", - зазначає видання.

Носіння масок стає обов’язковим у всіх приміщеннях та публічних місцях на відкритому повітрі для осіб, старших за п’ять років.

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Робота ресторанів, кафе, кінотеатрів, залів, закладів азартних ігор припиняється.

Школи перейдуть на дистанційне навчання, але дитячі садочки та позакласні гуртки можуть продовжувати працювати. У вищих навчальних закладах рішення про дистанційне навчання приймається за необхідності їх керівництвом.

19 жовтня у Бухаресті зафіксували 581 новий випадок коронавірусу із загальної кількості 2 466 нових випадків, про які повідомлялося в Румунії того ж дня.

Фото: romania-insider.com

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