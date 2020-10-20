У Бухаресті закривають школи, ресторани та кінотеатри

У Бухаресті закривають ресторани, кінотеатри та переводять усіх школярів на дистанційне навчання у зв’язку з погіршенням ситуації із захворюваністю на COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Romania Insider.

Обмежувальні заходи діятимуть два наступних тижні.

"Додаткові обмеження запроваджуються у Бухаресті, починаючи з вівторка, 20 жовтня, після того, як протягом останніх 14 днів рівень зараження на COVID-19 перевищив 3 на 1 000 жителів", - зазначає видання.

Носіння масок стає обов’язковим у всіх приміщеннях та публічних місцях на відкритому повітрі для осіб, старших за п’ять років.

Робота ресторанів, кафе, кінотеатрів, залів, закладів азартних ігор припиняється.

Школи перейдуть на дистанційне навчання, але дитячі садочки та позакласні гуртки можуть продовжувати працювати. У вищих навчальних закладах рішення про дистанційне навчання приймається за необхідності їх керівництвом.

19 жовтня у Бухаресті зафіксували 581 новий випадок коронавірусу із загальної кількості 2 466 нових випадків, про які повідомлялося в Румунії того ж дня.

Фото: romania-insider.com