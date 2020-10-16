Понад 30 «червоних» країн: МОЗ оновило свій карантинний список

Міністерство охорони здоров’я оприлюднило перелік країн червоної та зеленої зони.

Як передає Укрінформ, відповідний перелік доступний на сайті МОЗ.

У переліку наведені дані стосовно 194 держав, які є членами Всесвітньої організації охорони здоров’я. Зокрема, зазначена інформація щодо кількості активних випадків захворювання на COVID-19 на 100 тисяч населення в кожній державі.

Як повідомляється, в Україні станом на 16 жовтня цей показник складає 176, 5 активний випадок на 100 тисяч населення. У переліку МОЗ Україна віднесена до зеленої зони.

До червоної зони віднесено 31 країна, зокрема, Чеська Республіка, Ізраїль, Чорногорія, Бельгія, Нідерланди, Франція, Велика Британія, Іспанія, Республіка Молдова, Вірменія, США, Румунія та інші.

У зеленому списку - 150 країн.

Водночас щодо 13 країн немає даних стосовно захворюваності на COVID-19.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 16 жовтня лабораторно підтверджено 287 231 випадок COVID-19, з них за добу – 5 992.