Понад 30 «червоних» країн: МОЗ оновило свій карантинний список

Понад 30 «червоних» країн: МОЗ оновило свій карантинний список

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Укрінформ
Міністерство охорони здоров’я оприлюднило перелік країн червоної та зеленої зони.

Як передає Укрінформ, відповідний перелік доступний на сайті МОЗ.

У переліку наведені дані стосовно 194 держав, які є членами Всесвітньої організації охорони здоров’я. Зокрема, зазначена інформація щодо кількості активних випадків захворювання на COVID-19 на 100 тисяч населення в кожній державі.

Як повідомляється, в Україні станом на 16 жовтня цей показник складає 176, 5 активний випадок на 100 тисяч населення. У переліку МОЗ Україна віднесена до зеленої зони.

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До червоної зони віднесено 31 країна, зокрема, Чеська Республіка, Ізраїль, Чорногорія, Бельгія, Нідерланди, Франція, Велика Британія, Іспанія, Республіка Молдова, Вірменія, США, Румунія та інші.

У зеленому списку - 150 країн.

Водночас щодо 13 країн немає даних стосовно захворюваності на COVID-19.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 16 жовтня лабораторно підтверджено 287 231 випадок COVID-19, з них за добу – 5 992.

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