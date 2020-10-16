В Україні за минулу добу зафіксували 5 992 нових випадки коронавірусу

В Україні станом на 16 жовтня лабораторно підтверджено 287 231 випадок COVID-19, з них за добу – 5 992.

Як передає Укрінформ, такі дані містить система моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО. За уточненими даними протягом доби зафіксували 106 нових летальних випадків. Одужали 2269 хворих. Загалом в Україні зареєстровано 5 408 смертей від COVID-19. Хворіють нині 159 904 особи. Читайте також: Степанов: Для підтвердження COVID-19 не обов'язково мати позитивний ПЛР-тест Найбільше випадків коронавірусу за добу виявлено у Харківській (544), Одеській (502), Дніпропетровській (423) областях та м Київ (455). Як повідомлялося, напередодні в Україні за добу зареєстрували 5 062 випадки коронавірусу.