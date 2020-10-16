В Україні за минулу добу зафіксували 5 992 нових випадки коронавірусу
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Укрінформ
В Україні станом на 16 жовтня лабораторно підтверджено 287 231 випадок COVID-19, з них за добу – 5 992.
Як передає Укрінформ, такі дані містить система моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.
За уточненими даними протягом доби зафіксували 106 нових летальних випадків. Одужали 2269 хворих.
Загалом в Україні зареєстровано 5 408 смертей від COVID-19. Хворіють нині 159 904 особи.
Найбільше випадків коронавірусу за добу виявлено у Харківській (544), Одеській (502), Дніпропетровській (423) областях та м Київ (455).
Як повідомлялося, напередодні в Україні за добу зареєстрували 5 062 випадки коронавірусу.