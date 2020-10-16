У світі - понад 39 мільйонів випадків COVID-19

Станом на ранок 16 жовтня в світі зареєстровано 39 175 466 випадків коронавірусу, зокрема 1 102 941 летальний і 29 378 743 випадки одужання.

Про це свідчать дані Worldometer, повідомляє Укрінформ.

За нову добу зафіксовано 22 648 нових випадків коронавірусу. З них 10 448 у Бельгії й 5 514 у Мексиці.

З 510 нових летальних випадків 387 також були в Мексиці.

У США на сьогодні найбільше випадків коронавірусу у світі - 8 216 315, в Індії 7 370 468, в Бразилії 5 170 996.