У Франції поліція проводить «коронавірусні» обшуки у міністрів

У Франції поліція проводить «коронавірусні» обшуки у міністрів

Укрінформ
Французька поліція здійснила обшуки у будинках вищих державних чиновників та керівників служби охорони здоров’я в рамках розслідування щодо реагування влади країни на пандемію коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Французька влада зіткнулася з критикою стосовно нестачі медичного обладнання та повільного реагування на пандемію коронавірусу.

Міністр охорони здоров’я Олів’є Веран та директор Національної служби охорони здоров’я Жером Саломон були серед тих, у чиїх помешканнях сьогодні відбулися обшуки.

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Це відбулося після того, як суд санкціонував розслідування щодо реагування влади Франції на пандемію.

Французькі правоохоронці також розслідують дії глави уряду Жана Кастека, а також його попередника Едуара Філіппа та попередника міністра Верана - Агнеса Бузина.

Суд розпочав розслідування в липні після того, як представники громадськості, зокрема лікарі та родичі жертв, заявили, що французький уряд виявив злочинну недбалість щодо відповіді на пандемію хвороби COVID-19.

Спеціальний суд наразі розглядає справи про нібито неправомірні дії міністрів та інших урядовців під час виконання своїх обов'язків.

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Поліцейські обшуки відбулися незабаром після того, як президент Франції Еммануель Макрон оголосив про запровадження нічної комендантської години у Парижі та восьми інших містах, щоб приборкати швидке поширення хвороби COVID-19 в країні.

Як повідомлялося, на ранок 15 жовтня у світі загалом виявлено 38,74 мільйона випадків зараження коронавірусом, зокрема 1,09 мільйона летальних, одужали від хвороби вже понад 29,12 мільйона.

Згідно з даними Worldometer, у Франції станом на сьогодні зафіксовано 779 063 випадки COVID-19 та 33 037 смертей унаслідок пандемії.

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