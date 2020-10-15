Кількість смертей від COVID-19 у світі сягнула майже 1,1 мільйона

На ранок 15 жовтня у світі загалом виявлено 38,74 мільйона випадків зараження коронавірусом, включаючи 1,09 мільйона летальних, а одужали від хвороби вже понад 29,12 мільйона.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Worldometer.

Зазначається, що 38 746 513 осіб захворіли на COVID-19, з них померло 1 096 881 людина, одужали 29 126 752.

Найбільша кількість хворих на COVID-19 – у США (8 150 043). Кількість померлих – 221 843, одужали – 5,278,753 особи. На другому місці за числом хворих – Індія (7 307 097), а далі йде Бразилія (5,141,498).

Загалом коронавірусну інфекцію зафіксували у 213 країнах і територіях.

Наразі в багатьох країнах фіксується повномасштабна друга хвиля пандемії та знову посилюються карантинні обмеження.

Як повідомлялося, в Україні лабораторно підтверджено 276 177 випадків COVID-19.