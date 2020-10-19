Словенія оголосила епідемію та вводить комендантську годину

Уряд Словенії оголосив на території країни епідемію, передбачивши заборону на переміщення між регіонами та запровадження комендантської години в нічний час.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на порталі RTV.

«Уряд оголосив епідемію на всій території Словенії з огляду на суттєве погіршення епідеміологічної ситуації в Європі та відповідну оцінку консультативної групи Міністерства охорони здоров'я про те, що епідемію слід оголосити якнайшвидше", - заявив речник уряду Єлко Кацин.

Зазначається, що обмеження на пересування в нічний час, з 21:00 до 6:00 ранку, набере чинності 20 жовтня. Водночас винятки стосуватимуться поїздок на роботу та екстрених випадків, пов’язаних із надзвичайними ситуаціями.

«Обмеження було прийняте на підставі зарубіжного досвіду, але головним чином тому, що протягом останніх двох тижнів було встановлено, що багато випадків поширення інфекцій стали наслідком приватного спілкування вночі, приватних вечірок у ресторанах тощо», - наголосив міністр внутрішніх справ Алеш Хойс.

Окрім цього, з опівночі 20 жовтня набуває чинності заборона на переміщення між регіонами Словенії. Виїзд стане можливим виключно «з метою господарської, робочої, лісової та подібної діяльності, усунення прямої небезпеки для майна й життя громадян, допомоги людям похилого віку, доступу до медичних послуг або аптек, для надзвичайних ситуацій та виконання судових завдань, для догляду за особами з особливими потребами».

Також із вівторка запроваджуватимуться суворіші заходи щодо зібрань у громадських місцях. Зокрема, кількість людей, які зможуть збиратися на відкритому просторі, зменшено з 10 до 6-ти, виняток - лише для членів однієї сім'ї. Усі збори, масові заходи, релігійні церемонії, весілля, меси також будуть заборонені.

У неділю у Словенії проведено 2637 тестів на коронавірус, захворювання підтверджено в 537 осіб – тобто в 20,4% від усіх протестованих громадян.

З 16 жовтня словенський уряд розділив країну на «червону» та «помаранчеву» зони - залежно від кількості інфікованих.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі зафіксовано 40 348 289 випадків коронавірусу, зокрема 1 119 305 летальних, одужали 30 146 568 осіб.

Фото: BoBo/Žiga Živulović ml.