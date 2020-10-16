У Словенії посилюють карантин: закриваються бари та ресторани

Бари, ресторани та спортивні заклади закриються в більшості регіонів Словенії у п'ятницю в рамках посилення заходів щодо стримування пандемії коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє STA.

Словенська влада розділила країну на дві частини з різними епідеміологічними режимами, в залежності від перевищення критичного показника, що становить 140 виявлених випадків коронавірусу на 100 тисяч населення. До червоної зони увійшли 7 з 12 регіонів Словенії.

Як зазначається, для регіонів, що не входять в червону зону, у перукарнях, салонах краси та фітнес-центрах буде діяти ліміт до 20 кв. м на одного клієнта. Також дозволяється робота барів та ресторанів в період з 6:00 до 22:30.

У червоній зоні натомість заборонено надавати послуги у фітнес-центрах та закритих спортивних спорудах, а також будь-яких закладах громадського харчування. Крім того, з 16 жовтня там будуть заборонені будь-які заходи та збори людей, виїзд за межі громади проживання буде можливий лише з поважних причин.

Читайте також: Австрія продовжила контроль на кордонах зі Словенією та Угорщиною

За даними Worldometer, у світі зафіксовано 39,150,750 випадків зараження коронавірусом, зокрема 1,102,404 летальні, водночас 29,362,207 особа одужала.