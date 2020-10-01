Болгарія і Словенія дозволили українцям в'їзд із довідкою про негативний ПЛР-тест

Уряди Болгарії і Словенії дозволили громадянам України з 1 жовтня в'їжджати до країн за наявності довідки про негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР.

Як передає Укрінформ, про це повідомляють пресслужби українських диппредставництв у циїх країнах.

Зокрема, за інформацією посольства України в Болгарії, з 1 жовтня до 30 листопада 2020 року громадянам України дозволено в’їжджати на територію Республіки Болгарія при наявності довідки, що показує негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР, який має бути зроблений за 72 години до перетину кордону.

Посольство України в Словенії повідомило, що з 1 жовтня дозволяється в’їзд в Словенію без проходження 10-денного карантину громадянам з третіх країн (у тому числі України) за наявності негативного результату тесту на COVID19 (не пізніше ніж за 48 годин), зробленого в установах чи організаціях в країнах ЄС, Шенгенської зони, Словенії або які Інститут мікробіології та імунології Словенії та Національна лабораторія Словенії з охорони здоров’я визнали надійними і які є у переліку Національної лабораторії.

Українські дипломати попереджають, що у згаданому документі мають бути вказані особисті дані особи згідно з паспортом громадянина України для виїзду закордон, відомості про лабораторію, що провела дослідження (найменування закладу, адреса та контактні дані, дата проведення тестування), а також прописаний латиницею метод (PCR) та негативний результат (Negativе).