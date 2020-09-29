Україна змінила правила в’їзду для іноземців: що заборонено

Уряд змінив правила в’їзду іноземців в Україну на період дії карантину.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Держприкордонслужба.

“28 вересня 2020 р., постановою Кабінету Міністрів України № 888 внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 641, яка встановлює карантин та запроваджує посилені протиепідемічні заходи”, - йдеться у повідомленні.

Зокрема, уряд визначив, що з-поміж іншого, на період дії карантину забороняється перетин державного кордону іноземцями та особами без громадянства без наявного поліса (свідоцтва, сертифіката) страхування, що виданий страховою компанією, яка зареєстрована в Україні, або іноземною страховою компанією, яка має представництво на території України чи договірні відносини із страховою компанією – партнером на території України (асистанс), та покриває витрати, пов’язані з лікуванням COVID-19, обсервацією, та діє на строк перебування в Україні.

Серед винятків, хто не підпадає під цю вимогу – іноземці, особи без громадянства, які постійно проживають на території України, та особи, яких визнано біженцями, або особи, які потребують додаткового захисту, працівники дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та члени їх сімей, військовослужбовці (підрозділів) збройних сил держав – членів НАТО та держав – учасниць програми НАТО «Партнерство заради миру», які беруть участь у заходах з підготовки підрозділів Збройних Сил.

Крім того, без наявного поліса (свідоцтва, сертифіката) страхування іноземцями та особами без громадянства забороняється перетинання контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповані території в Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя та виїзду з них.

Також визначено, що самоізоляції підлягають, особи, що перетинають державний кордон та прибули з держави або є громадянами (підданими) держав із значним поширенням COVID-19.

Ця норма не поширюється на такі категорії осіб:

які не досягли 12 років;

які прибувають в Україну з метою навчання у закладах вищої освіти;

які є громадянами (підданими) держав із значним поширенням COVID-19 та не перебували на території таких держав протягом останніх 14 днів або прямують територією України транзитом та мають документи, що підтверджують виїзд за кордон протягом двох діб;

працівників дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членів їх сімей;

водіїв та членів екіпажу вантажних транспортних засобів, автобусів, що здійснюють регулярні перевезення, членів екіпажів повітряних і морських, річкових суден, членів поїзних і локомотивних бригад;

інструкторів збройних сил держав — членів НАТО та держав — учасниць програми НАТО «Партнерство заради миру», які беруть участь у заходах з підготовки підрозділів Збройних Сил;

діячів культури за запрошенням закладу культури разом з однією особою, що супроводжує кожного з них;

осіб, що здійснюють перевезення гемопоетичних стовбурових клітин для трансплантації;

які мають негативний результат тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції, який проведено не більш як за 48 годин до перетину кордону.