Україна дозволила в'їзд для іноземців

Україна скасувала заборону на в'їзд для іноземців з 28 вересня.

Про це повідомив Укрінформу речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

"Ми керуємося тими нормами, які встановлює уряд. Ми чітко пам'ятаємо, що з березня діяли різні обмеження на кордоні, пов'язані з недопущенням поширення коронавірусу на території України. З 27 серпня і по 28 вересня, фактично, діяла заборона в'їзду іноземцям, тільки були чітко визначені категорії іноземних громадян, які могли потрапити на територію нашої країни. Цієї ночі, з 00:00 год, ця норма припинила діяти", - сказав він.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів ухвалив рішення заборонити в'їзд іноземців в Україну з 00:00 28 серпня 2020 року.

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Обмеження на в’їзд іноземних громадян на територію України діяли з 00:00 28 серпня до 00:00 годин 28 вересня.

Фото: МВС