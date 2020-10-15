Австрія продовжила контроль на кордонах зі Словенією та Угорщиною

Австрія продовжила ще на шість місяців внутрішній прикордонний контроль зі Словенією та Угорщиною.

Як передає Укрінформ, про це інформує сайт МВС Австрії.

"Міністр внутрішніх справ Карл Негаммер поінформував Єврокомісію та держави-члени, що прикордонний контроль зі Словенією та Угорщиною, який здійснюється з вересня 2015 року, буде продовжено ще на півроку", - йдеться у повідомленні.

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Це рішення мотивувалося наступними причинами – міграційний тиск, забезпечення внутрішньої безпеки та напружена ситуація навколо пандемії коронавірусу.

Таким чином, прикордонний контроль на австрійських національних кордонах зі Словенією та Угорщиною буде діяти по 11 травня 2021 року включно.

При перетині цих кордонів австрійська сторона вимагає надання паспорта.