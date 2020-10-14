Австрія вимагає припинити переговори про членство Туреччини в ЄС

Європейський Союз має припинити переговори з Туреччиною про вступ до ЄС та ввести санкції проти неї через діяльність Анкари у Середземному морі.

Про це 14 жовтня заявив федеральний канцлер Австрії Себастіан Курц, передає кореспондент Укрінформу.

"Той факт, що Туреччина направляє дослідницьке судно в грецькі води в Середземне море на пошуки природного газу, є неприйнятним. ЄС повинен перервати переговори про вступ з Туреччиною та ввести санкції", - підкреслив Курц.

На його переконання, відправка турецького судна "Орудж Рейс" у грецькі води вкотре демонструє, що "Туреччина за президента Ердогана реагує лише на тиск ЄС і оцінює будь-яку іншу поведінку як ознаку слабкості". За його словами, відкриття курорту у Вароші турецькому Північному Кіпрі також є порушенням домовленостей та підриває зусилля щодо пошуку мирного рішення для Кіпру.

Курц вважає, що Євросоюз має припинити переговори з Туреччиною про вступ до ЄС, оскільки Анкара "все більше віддаляється від європейських цінностей".

Як повідомляв Укрінформ, 12 жовтня у Східному Середземномор’ї знову зросла напруга між Грецією та Туреччиною через чергову відправку Анкарою свого судна "Орудж Рейс" для проведення сейсмічно-розвідувальних робіт у спірних водах поблизу грецького острова Кастеллорізо.

У відповідь на протест Афін з цього приводу Анкара заявила, що у Греції немає права на протест щодо розвідувальних робіт на відстані 15 кілометрів від турецького узбережжя.

Раніше лідери ЄС звинуватили Туреччину в порушенні міжнародного права через бурові роботи у східному Середземномор’ї та заявили, що залишають за собою можливість запровадження санкцій.

1 жовтня НАТО оголосив про створення спеціального двостороннього механізму для конфлікту між Грецією і Туреччиною в Східному Середземномор'ї, який особливої напруги досяг влітку цього року.

Фото: Sean Gallup/Getty Images