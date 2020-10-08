Район-привид на Північному Кіпрі відкрили для відвідувачів - ЗМІ

Закритий протягом 46 років район-привид Вароша (турецька назва Мараш) у місті Фамагуста на території Північного Кіпру у четвер відкрили для відвідувачів. З цього приводу на 9 жовтня заплановане закрите засідання Радбезу ООН.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на турецьке видання Haber Turk.

«У цьому районі, який протягом 46 років був закритий для поселення та перебування, були відкриті для загального користування частина громадського пляжу та вулиця Демокрасі. В'їзд громадян до регіону розпочався близько опівдня сьогодні», - повідомило видання.

На Північному Кіпрі відкрили для відвідувачів район-привид Варошу/Фото: haberturk.com

Відсьогодні Вароша буде відкрита для відвідання щодня з 09:00 до 17:00.

Віцепрезидент Туреччини Фуат Октай зробив допис у Twitter з нагоди відкриття Вароші, де вказав, що юридичних аспектів відкриття району дотримано.

«Прекрасні пляжі закритого Марашу знову наповнились людськими голосами через 46 років… Ми відкриваємо Мараш, який тривалий час був неактивним, справедливо і законно», - написав він.

Видання цитує Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша, який висловив свою стурбованість відкриттям Вароші і закликав «уникати односторонніх дій, які посилять напруженість на острові і можуть кинути тінь на успіх діалогу та переговорів».

Видання повідомляє з посиланням на дипломатичні джерела, що питання відкриття Вароші буде розглядатися на закритому засіданні Радбезу ООН в п’ятницю, о 15.00.

Вароша (Мараш) – це закритий південний квартал кіпрського міста Фамагуста, який до 1974 року був сучасним туристичним районом. Після турецької інтервенції місто Фамагуста перейшло під контроль Туреччини, квартал Вароша був закритий, за роки він був розграбований та зруйнований, перетворився на пустку. Вхід для відвідувачів заборонений, доступ мають турецькі військові та персонал ООН.

Європейський суд з прав людини присудив восьми грекам-кіпріотам від 100 тисяч до 8 млн євро компенсації за позбавлення їх житла та майна внаслідок інтервенції 1974 року.

Як повідомлялося, острів Кіпр розділений на дві частини в 1974 році – після турецької інтервенції, яка сталася внаслідок перевороту в Нікосії, що мав на меті об’єднання з Грецією. Етнічний склад населення – 78% греків-кіпріотів та 18% турків-кіпріотів. Острів розділений на дві частини: Турецька Республіка Північного Кіпру та Республіка Кіпр. Місто Нікосія (столиця Кіпру) також розділена на дві частини.