Туреччина та Греція відклали переговори у штаб-квартирі НАТО

Заплановані на 5 жовтня перемовини між представниками влади Туреччини та Греції, що мали пройти в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, відклали.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на «Анадолу».

«Було вирішено провести зустріч у наступні дні в рамках рішення, прийнятого двома країнами з технічних причин», - повідомляє агентство з посиланням на свої джерела.

Зустріч, на якій мали обговорювати деталі координації задля безпеки у Східному Середземномор'ї, планували провести 5 жовтня в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

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Як повідомляв Укрінформ, генсек НАТО Єнс Столтенберг у понеділок, 5 жовтня, здійснить візит до Туреччини для «обміну думками» з президентом та главою МЗС цієї країни.

2 жовтня після перемовин у Брюсселі в НАТО повідомили про створення двостороннього військового механізму для вирішення конфлікту між Грецією і Туреччиною в Східному Середземномор'ї. Ідеться про зниження ризику військових інцидентів і аварій у цьому регіоні. Він, зокрема, передбачатиме створення «гарячої лінії» між керівництвом Греції та Туреччини для полегшення вирішення конфліктів на морі та в повітрі.

Нагадаємо, Туреччина і Греція мають розбіжності в питанні видобутку нафти і газу на морському шельфі неподалік від Кіпру. Греція і ЄС неодноразово заявляли, що Туреччина незаконно здійснює буріння в цій зоні. Анкара наполягає, що ці води лежать у межах її виключної економічної зони.

10 серпня Туреччина відновила роботи в Східному Середземномор'ї, попри угоду між Грецією і Єгиптом, яка стосувалася прав на буріння нафти і газу в цьому районі. Рішення Туреччини надіслати в цей регіон наукове судно в супроводі військових кораблів спонукало Грецію відрядити туди ж таки кораблі для спостереження. 12 серпня відбулася незначна сутичка між суднами, яку Греція назвала аварією, а Анкара - провокацією. 27 серпня Греція, посилаючись на морське право, заявила про намір розширити свої територіальні води в Іонічному морі з 6 до 12 морських миль.

НАТО, членами якого є обидві країни, надав платформу для переговорів і зниження напруження в Східному Середземномор'ї. Вони відбулися 17 вересня та стосувалися «заходів роз’єднання» військових сил для уникнення інцидентів у східній частині Середземного моря.