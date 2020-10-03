Столтенберг їде до Туреччини на «обмін думками» з Ердоганом

Генсек НАТО Єнс Столтенберг у понеділок, 5 жовтня, здійснить візит до Туреччини для «обміну думками» з президентом Туреччини та главою МЗС.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на повідомлення МЗС Туреччини.

«Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відвідає Туреччину 5 жовтня 2020 року для обміну думками з різних питань порядку денного НАТО», - повідомило міністерство.

У порядку денному візиту - зустріч з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом та міністром закордонних справ Мевлютом Чавушоглу.

МЗС не повідомляє, які саме питання обговорюватимуться під час візиту.

Як повідомлялося, сьогодні розпочинається візит у Туреччину високопоставленого американського дипломата Філіпа Рікера, який очолює напрям дипломатичних зусиль Державного департаменту США в регіоні Східної Європи, з метою проведення дипломатичних переговорів. На переговорах йтиметься про поліпшення відносин США з Туреччиною - союзником по НАТО, ситуацію в Східному Середземномор'ї та на Кавказі. Візит триватиме з 3 по 5 жовтня.

На 5 жовтня заплановано продовження перемовин на базі штаб-квартири НАТО в Брюсселі між турецькою та грецькою делегаціями, на якому будуть обговорені технічні деталі координації, що буде здійснена для безпечного функціонування у Східному Середземномор'ї.

Фото: НАТО