НАТО заявляє, що має військовий механізм вирішення конфлікту Греції і Туреччини

Північноатлантичний альянс оголосив про створення двостороннього військового механізму для вирішення конфлікту між Грецією і Туреччиною в Східному Середземномор'ї.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НАТО.

«Після серії технічних зустрічей між військовими представниками Греції і Туреччини в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі в четвер 1 жовтня 2020 року був створений двосторонній військовий механізм для вирішення конфліктів», - йдеться в повідомленні.

Механізм призначений для зниження ризику військових інцидентів і аварій в Східному Середземномор'ї. Він включатиме створення гарячої лінії між Грецією і Туреччиною для полегшення вирішення конфліктів на морі або в повітрі.

Військово-технічні переговори про вирішення конфлікту почалися на початку вересня. Вони були ініційовані генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом після контактів на високому рівні з Грецією і Туреччиною.

«Я вітаю створення військового механізму для вирішення конфліктів, досягнутого завдяки конструктивній взаємодії Греції та Туреччини. Цей механізм може допомогти створити простір для дипломатичних зусиль з вирішення основної суперечки, і ми готові розвивати його і далі», - заявив Столтенберг.

Як повідомляв Укрінформ, Туреччина і Греція мають розбіжності в питанні видобутку нафти і газу на морському шельфі неподалік від Кіпру. Греція і ЄС неодноразово заявляли, що Туреччина незаконно здійснює буріння в цій зоні. Туреччина наполягає, що ці води знаходяться в межах її виключної економічної зони.

10 серпня Анкара відновила роботи в Східному Середземномор'ї, попри угоду між Грецією і Єгиптом, яка стосувалася прав на буріння нафти і газу в цьому районі. Рішення Туреччини надіслати наукове судно в супроводі військово-морських кораблів в цей регіон спонукало Грецію до відряджання в цей же район військових кораблів для спостереження. 12 серпня відбулася незначна сутичка між кораблями, яку Греція назвала аварією, а Анкара - провокацією. 27 серпня Греція, посилаючись на морське право, заявила про намір розширити власні територіальні води в Іонічному морі з 6 до 12 морських миль.

Північноатлантичний Альянс, членами якого є обидві країни, надав платформу для переговорів і зниження напруги в Східному Середземномор'ї, які відбулися 17 вересня и стосувалися «заходів роз’єднання» військових сил для уникнення інцидентів у східній частині Середземного моря.