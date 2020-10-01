ЄС готовий покарати Туреччину, аби Кіпр не блокував санкції щодо Білорусі - ЗМІ

ЄС може запровадити санкції проти Туреччини, якщо Кіпр погодиться розблокувати застосування санкційних заходів щодо Білорусі.

Як передає Укрінформ, про це інформує агенція Reuters з посиланням на дипломатів ЄС.

Дипломатичні джерела заявляють, що рішення може передбачати обіцянку Кіпру щодо жорстких санкцій проти Туреччини за буріння у водах Кіпру та Греції у майбутньому.

"Ідея полягає в тому, щоб налякати Туреччину заходами у відповідь , якщо вона продовжить буріння та інші провокації у водах Кіпру та Греції. Це означає надати Кіпру гарантії та переконати Нікосію зняти своє вето з санкцій щодо Білорусі", - заявив високопоставлений дипломат ЄС.

Як повідомлялося, спроби Туреччини провести дослідження в східному Середземномор'ї, неподалік острова Кастеллорізо, призвели до значної напруженості у відносинах з Грецією. Греція вважає, що ця зона входить в її континентальний шельф. Туреччина ж називає претензії Греції необґрунтованими та планує продовжити дослідження. Греція оголосила, що приводить армію у підвищену бойову готовність та анонсувала військові навчання з залученням флоту та авіації поблизу зони, куди Туреччина відправила своє дослідницьке судно Oruc Reis у супроводі військових кораблів. Греція, Франція та Кіпр провели спільні військові навчання у Середземному морі з 26 по 28 серпня. Туреччина в свою чергу повідомила про проведення стрільб в окремих районах до 11 вересня.