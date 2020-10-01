ЄС має якнайшвидше ввести «білоруські» санкції - Берлін

Євросоюз має якнайшвидше запровадити санкції проти причетних до фальшування президентських виборів у Білорусі та насильства після того, можливо, включаючи Олександра Лукашенка.

З такою заявою виступив державний секретар МЗС ФРН Міхаель Рот на дебатах у Бундестазі з обговорення проєкту бюджету, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Треба відповісти на серйозні порушення прав людини та основоположних демократичних принципів (у Білорусі - ред.). І тому нам потрібні швидкі санкції проти тих, хто несе відповідальність за насильство та утиски; а якщо пан Лукашенко не піде назустріч, то й проти нього особисто», - сказав дипломат.

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Він додав, що санкції не гарантують успіху, але посилають чіткий сигнал, що інші країни не сприймають такої ситуації.

Держсекратар німецького зовнішньополітичного відомства назвав «абсолютно неприйнятними репресії режиму Лукашенка проти мирних демонстрантів та політичної опозиції».

Як повідомлялося, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

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Олександр Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня "вступив" на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.

Євросоюз вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.

Це питання обговорюватимуть лідери ЄС на саміті цього тижня.

Під час зустрічі глав МЗС ЄС кілька днів тому питання щодо запровадження санкцій не вдалося ухвалити через позицію однієї країни.