Тихановська виступає за персональні санкції проти режиму Лукашенка

Лідер опозиції Білорусі Світлана Тихановська заявила, що підтримує не галузеві, а точкові та персональні санкції проти тих, хто виступає за режим Олександра Лукашенка.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Тихановської.

"Я не пропоную вводити загальні, галузеві економічні санкції. Я турбуюся, що можуть постраждати приватні компанії і невинні люди. Тому я виступаю за точкові індивідуальні санкції проти конкретних особистостей і підприємств, які підтримують або фінансують режим Лукашенка", - йдеться в заяві Тихановької.

Як повідомлялося, в Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Олександр Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня "вступив" на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.

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Євросоюз не визнав результатів президентських виборів у Білорусі і вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.

Фото: Пул Первой