Тихановська просить посередництва Макрона

Лідер білоруської опозиції, екскандидат у президенти Білорусі Світлана Тихановська закликає президента Франції Еммануеля Макрона виступити посередником у діалозі з режимом Олександра Лукашенка щодо урегулювання політичної кризи у країні.

Про це Тихановська заявила в інтерв'ю AFP напередодні офіційного візиту до Вільнюса французького лідера, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Нині настав час, коли Білорусь потребує допомоги у започаткуванні діалогу", - цитує Тихановську France 24 з посиланням на AFP.

Білоруський опозиційний лідер додала, що президент Франції Макрон може стати одним із посередників у такому діалозі щодо виходу Білорусі з політичної кризи.

Тихановська також висловила прагнення зустрітися з Макроном у Вільнюсі під час його дводенного візиту до Литви.

Як заявив раніше Єлисейський палац, така зустріч програмою офіційного візиту Макрона не передбачена, але вона не виключається.

При цьому Тихановська заявила, що посередником у діалозі між білоруською опозицією і режимом Лукашенка також має стати й президент РФ Володимир Путін.

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Білоруська опозиціонерка також висловилася за запровадження міжнародних санкцій не лише проти окремих чиновників, причетних до насильства, порушення прав людини та фальсифікації виборів, але й санкцій економічних – проти бізнесу, який фінансує режим Лукашенка.

Як повідомлялося, Макрон 28-30 вересня перебуватиме з офіційним візитом у Литві і Латвії. Це буде перший візит французького лідера до країн Балтії з 2001 року.

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