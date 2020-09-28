Лукашенко відповів Макрону на його пропозицію піти добровільно

Лукашенко відповів Макрону на його пропозицію піти добровільно

Укрінформ
Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що його білоруський колега Олександр Лукашенко повинен добровільно піти, а те, відбувається у Білорусі, французький лідер назвав "кризою влади".

Про це він заявив у коментарі французькому виданню Le Journal du Dimanche, передає Укрінформ.

"Очевидно, йому (Лукашенку – ред.) доведеться піти. Сьогодні в Білорусі – криза влади, авторитарної влади, яка не може прийняти логіку демократії та яка утримується силою", – зауважив Макрон.

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Водночас він підкреслив, що захоплюється мужністю протестувальників, оскільки "ці люди знають, на який ідуть ризик, виходячи щовихідних на демонстрації. Особливо Макрон відзначив жінок.

"І все ж вони продовжують це робити, прагнучи вдихнути життя в демократію в цій країні, яку вже так давно придушують у цій країні", – зауважив політик.

Лукашенко не забарився із відповіддю, яка була вкрай різкою. "БелТА" передає заяву Лукашенка про те, що, мовляв, Еммануель Макрон і сам давно мав покинути пост президента.

"Сам президент Франції, дотримуючись власної логіки, мав би піти у відставку ще два роки тому – коли на вулиці Парижа тільки почали виходити "жовті жилети", – заявив він.

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Також Олександр Лукашенко пригадав протести мусульманських спільнот і руху BlackLivesMatter. Він навіть пожартував, що Мінськ може стати майданчиком для діалогу щодо передачі влади комусь із них.

"Хочу відзначити, що як здається нам тут, в Білорусі, Еммануель Макрон занадто багато уваги приділяє одному з екскандидатів у президенти Білорусі. З огляду на те, що цей екскандидат – жінка, французький лідер ризикує до внутрішніх проблем Франції отримати ще й особисті – у себе вдома", – резюмував Лукашенко.

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Як повідомлялося, Олександр Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня «вступив» на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього вона була змушена виїхати до Вільнюса.

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