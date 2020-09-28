Лукашенко відповів Макрону на його пропозицію піти добровільно

Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що його білоруський колега Олександр Лукашенко повинен добровільно піти, а те, відбувається у Білорусі, французький лідер назвав "кризою влади".

Про це він заявив у коментарі французькому виданню Le Journal du Dimanche, передає Укрінформ.

"Очевидно, йому (Лукашенку – ред.) доведеться піти. Сьогодні в Білорусі – криза влади, авторитарної влади, яка не може прийняти логіку демократії та яка утримується силою", – зауважив Макрон.

Водночас він підкреслив, що захоплюється мужністю протестувальників, оскільки "ці люди знають, на який ідуть ризик, виходячи щовихідних на демонстрації. Особливо Макрон відзначив жінок.

"І все ж вони продовжують це робити, прагнучи вдихнути життя в демократію в цій країні, яку вже так давно придушують у цій країні", – зауважив політик.

Лукашенко не забарився із відповіддю, яка була вкрай різкою. "БелТА" передає заяву Лукашенка про те, що, мовляв, Еммануель Макрон і сам давно мав покинути пост президента.

"Сам президент Франції, дотримуючись власної логіки, мав би піти у відставку ще два роки тому – коли на вулиці Парижа тільки почали виходити "жовті жилети", – заявив він.

Також Олександр Лукашенко пригадав протести мусульманських спільнот і руху BlackLivesMatter. Він навіть пожартував, що Мінськ може стати майданчиком для діалогу щодо передачі влади комусь із них.

"Хочу відзначити, що як здається нам тут, в Білорусі, Еммануель Макрон занадто багато уваги приділяє одному з екскандидатів у президенти Білорусі. З огляду на те, що цей екскандидат – жінка, французький лідер ризикує до внутрішніх проблем Франції отримати ще й особисті – у себе вдома", – резюмував Лукашенко.

Як повідомлялося, Олександр Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня «вступив» на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього вона була змушена виїхати до Вільнюса.