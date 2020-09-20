Через півтора року після виборів рейтинг Макрона вищий, ніж у Саркозі та Олланда

Діяльність президента Франції Еммануеля Макрона станом на 19-й місяць перебування на посту глави держави оцінюється французами вище, ніж його попередників – Франсуа Олланда та Ніколя Саркозі.

Про це свідчить соціологічне дослідження Ifop-JDD, проведене Le Journal du Dimanche, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Станом на 19-й місяць семирічної президентської каденції показники Макрона кращі, ніж були у його попередників – Франсуа Олланда та Ніколя Саркозі.

На сьогодні діяльністю Макрона на посту глави держави повністю задоволені 38% французів. Тоді, як популярність соціаліста Олланда на даному етапі його мандату становила 23%, а республіканця Саркозі – 32%.

За оцінками соціологів, Макрону вдалося краще мобілізувати своїх прихильників.

При цьому популярність нинішнього прем'єр-міністра Франції Жана Кастекса становить на сьогодні 45%.

Дослідження проводилося у період з 11 по 19 вересня 2020 року методом інтерв'ю онлайн та телефоном. Загалом було опитано 1906 респондентів, віком від 18 років.

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Як повідомлялося, президентська каденція Макрона, наймолодшого президента в історії Франції, почалася 14 травня 2017 року.

Фото: CHRISTIAN HARTMANN/DPA