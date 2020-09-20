Через півтора року після виборів рейтинг Макрона вищий, ніж у Саркозі та Олланда
Про це свідчить соціологічне дослідження Ifop-JDD, проведене Le Journal du Dimanche, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Станом на 19-й місяць семирічної президентської каденції показники Макрона кращі, ніж були у його попередників – Франсуа Олланда та Ніколя Саркозі.
На сьогодні діяльністю Макрона на посту глави держави повністю задоволені 38% французів. Тоді, як популярність соціаліста Олланда на даному етапі його мандату становила 23%, а республіканця Саркозі – 32%.
За оцінками соціологів, Макрону вдалося краще мобілізувати своїх прихильників.
При цьому популярність нинішнього прем'єр-міністра Франції Жана Кастекса становить на сьогодні 45%.
Дослідження проводилося у період з 11 по 19 вересня 2020 року методом інтерв'ю онлайн та телефоном. Загалом було опитано 1906 респондентів, віком від 18 років.
Як повідомлялося, президентська каденція Макрона, наймолодшого президента в історії Франції, почалася 14 травня 2017 року.
Фото: CHRISTIAN HARTMANN/DPA