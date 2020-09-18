Трюдо та Макрон закликали розслідувати отруєння Навального

Трюдо та Макрон закликали розслідувати отруєння Навального

Укрінформ
Франція та Канада наполягають на необхідності проведення усестороннього розслідування Олексія Навального.

Про це йшлося під час телефонної розмови між прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо й президентом Франції Еммануелем Макроном, повідомили у офісі глави канадського уряду.

“Двоє лідерів обмінялися думками стосовно міжнародних питань. Прем’єр-міністр та президент наголосили на потребі неупередженого розслідування отруєння російського опозиційного політика Олексія Навального”, - розповіли у Трюдо.

Очільники Канади й Франції згадали й про Китай та “погодилися стосовно необхідності послаблення напруження у південному Середземномор’ї”.

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Окрім цього прем’єр-міністр та президент “обговорили зусилля Канади й Франції зі стримування коронавіруса, підтримання безпеки й здоров’я людей, перезапуску економіки та безпечного відновлення навчання у школах”. “Вони висловили свою спільну відданість міжнародній співпраці у питанні “зеленого відновлення”, яке було б стале та інклюзивне, а також підтримувало робітників й підприємців”, - підсумували у відомстві.

Додамо, що станом на вечір четверга на території Канади залишалося 8558 активних випадків COVID-19, а Франції - 293 546.

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