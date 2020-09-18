Трюдо та Макрон закликали розслідувати отруєння Навального

Франція та Канада наполягають на необхідності проведення усестороннього розслідування Олексія Навального.

Про це йшлося під час телефонної розмови між прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо й президентом Франції Еммануелем Макроном, повідомили у офісі глави канадського уряду.

“Двоє лідерів обмінялися думками стосовно міжнародних питань. Прем’єр-міністр та президент наголосили на потребі неупередженого розслідування отруєння російського опозиційного політика Олексія Навального”, - розповіли у Трюдо.

Очільники Канади й Франції згадали й про Китай та “погодилися стосовно необхідності послаблення напруження у південному Середземномор’ї”.

Окрім цього прем’єр-міністр та президент “обговорили зусилля Канади й Франції зі стримування коронавіруса, підтримання безпеки й здоров’я людей, перезапуску економіки та безпечного відновлення навчання у школах”. “Вони висловили свою спільну відданість міжнародній співпраці у питанні “зеленого відновлення”, яке було б стале та інклюзивне, а також підтримувало робітників й підприємців”, - підсумували у відомстві.

Додамо, що станом на вечір четверга на території Канади залишалося 8558 активних випадків COVID-19, а Франції - 293 546.