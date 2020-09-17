Отруєння Навального: Європарламент готує резолюцію щодо перегляду відносин із РФ

Європарламент після обговорення ситуації в РФ за наслідками отруєння Олексія Навального оприлюднив проєкт резолюції, що містить заклик до негайного початку міжнародного розслідування цих подій та перегляду всієї системи відносин між ЄС і Російською Федерацією.

Повний текст документа, голосування щодо якого має відбутися сьогодні, опубліковано на сайті Європарламенту, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Європарламент… закликає до негайного початку міжнародного розслідування (із залученням ЄС, ООН, ради Європи, їх партнерів та OЗХЗ (Організація із заборони хімічної зброї – ред.) щодо отруєння Олексія Навального", - йдеться у проєкті.

У документі зазначається, що замах на Навального є частиною системних дій російської влади із залякування та заглушення всіх опозиційних голосів в Росії. У випадку з Навальним, на думку депутатів, існують серйозні підстави вважати, що цей злочин планувався заздалегідь та був схвалений "на найвищому рівні".

"Європарламент… рішуче засуджує замах на життя Олексія Навал ного з використанням нервово-паралітичного військового агента "Новічок", як і всі попередні політично мотивовані вбивства та замахи проти громадян Росії; вважає, що російська влада є причетною та несе відповідальність за ці вбивства, що підтверджується її небажанням провести ретельне та справжнє розслідування, а також спроби влади захистити від правосуддя осіб, які несуть відповідальність за ці злочини", - йдеться у проєкті резолюції.

В ньому також міститься до російської влади прийняти наслідки цих злочинних дій та повною мірою співпрацювати із міжнародним розслідуванням.

Євродепутати хочуть пропонувати ЄС якнайшвидше виробити перелік далекосяжних обмежувальних заходів проти Росії та зміцнити наявні санкції, а також закликати євроінституції терміново провести стратегічну оцінку відносин між ЄС і Росією, з урахуванням системних порушень цією країною прав людини та міжнародного права, та продовжити політику ізоляції Росії у ключових міжнародних організаціях.

Як ідеться у проєкті резолюції, Європейська рада має визначити як пріоритет розробку правового акта відповідальності за порушення прав людини, подібного до американського "Акта Магнітського", включаючи визначення переліку обмежувальних заходів, які мають стосуватися відповідальних осіб, та секторальних санкцій проти російського режиму.

"Закликаємо країни-члени та європейські інституції негайно зупинити проєкт "Північний потік – 2", допоки Росія не змінить свою агресивну політику на міжнародній арені, а якщо цього не станеться, повністю відмовитися від цього проекту", - наголошується у документі.

Як повідомляв Укрінформ, російського опозиціонера Олексія Навального було госпіталізовано 20 серпня в лікарню Омська після того, як у літаку він знепритомнів. Через два дні його перевезли до Берліна. Німецькі фахівці підтвердили факт отруєння Навального нервово-паралітичною речовиною групи "Новічок". Пізніше цей висновок був підтверджений іншими країнами, зокрема Францією і Швецією, які також провели лабораторні дослідження.

Західні країни, в тому числі ЄС, а також США, допустили причетність "високопоставлених російських чиновників" до отруєння опозиціонера.

Зараз Навальний залишається під охороною німецької поліції в клініці "Шаріте". За повідомленнями, він прийшов до тями та перебуває у стабільному стані.