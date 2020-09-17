ОЗХЗ досліджує біомедичні зразки Навального, результат передадуть Німеччині

ОЗХЗ досліджує біомедичні зразки Навального, результат передадуть Німеччині

Укрінформ
Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) на запит Німеччини проводить дослідження зразків російського опозиційного політика Олексія Навального у визначених організацією лабораторіях, результати якого буде передано ФРН.

Як передає кореспондент Укрінформу в Гаазі, про це повідомляє ОЗХЗ.

"Група експертів технічного секретаріату незалежно зібрала біомедичні зразки у пана Навального для аналізу в лабораторіях, визначених ОЗХЗ. Результати цього аналізу очікуються і будуть передані владі Німеччини", — йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, за результатами глибокого аналізу біологічних проб пацієнта Олексія Навального, проведеного медиками госпіталю спільно з фахівцями Інституту фармакології та токсикології Бундесверу, було отримано беззаперечні докази, що Навальний потерпає від симптомів отруєння субстанцією, що належить до списку агентів нервово-паралітичної дії з групи "Новічок", що є серйозним порушенням Конвенції про заборону хімічної зброї (КХЗ).

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У зв’язку з цим уряд ФРН, на підставі статті VIII 38 (e) КХЗ, звернувся до Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) за допомогою у проведенні аналізу проб Навального. Фахівці ОЗХЗ, відповідно, взяли зразки проб потерпілого та направили їх до сертифікованих лабораторій.

Крім того, уряд ФРН звернувся до Франції та Швеції з проханням здійснити незалежну перевірку німецьких доказів на основі нових біологічних проб, взятих у Навального. Проведені спеціалізованими лабораторіями Франції та Швеції аналізи підтвердили результати аналізів німецької лабораторії.

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У штабі російського політика Олексія Навального вважають, що його отруїли ще до того, як він залишив свій номер у готелі в Томську. У команді Навального зазначають, що після того, як йому стало зле в літаку, вони почали шукати всі можливі речові докази в готелі. Пляшку мінеральної води зі слідами отрути групи "Новічок" виявили в готельному номері Навального в Томську.

Російського опозиціонера було госпіталізовано 20 серпня в лікарню Омська з літака після втрати свідомості. Через два дні його перевезли до Берліна. Німецькі фахівці підтвердили факт отруєння Навального нервово-паралітичною речовиною групи "Новічок". Західні країни, в тому числі ЄС, а також США, допустили причетність "високопоставлених російських чиновників" до отруєння опозиціонера.

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