ОЗХЗ досліджує біомедичні зразки Навального, результат передадуть Німеччині

Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) на запит Німеччини проводить дослідження зразків російського опозиційного політика Олексія Навального у визначених організацією лабораторіях, результати якого буде передано ФРН.

Як передає кореспондент Укрінформу в Гаазі, про це повідомляє ОЗХЗ.

"Група експертів технічного секретаріату незалежно зібрала біомедичні зразки у пана Навального для аналізу в лабораторіях, визначених ОЗХЗ. Результати цього аналізу очікуються і будуть передані владі Німеччини", — йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, за результатами глибокого аналізу біологічних проб пацієнта Олексія Навального, проведеного медиками госпіталю спільно з фахівцями Інституту фармакології та токсикології Бундесверу, було отримано беззаперечні докази, що Навальний потерпає від симптомів отруєння субстанцією, що належить до списку агентів нервово-паралітичної дії з групи "Новічок", що є серйозним порушенням Конвенції про заборону хімічної зброї (КХЗ).

У зв’язку з цим уряд ФРН, на підставі статті VIII 38 (e) КХЗ, звернувся до Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) за допомогою у проведенні аналізу проб Навального. Фахівці ОЗХЗ, відповідно, взяли зразки проб потерпілого та направили їх до сертифікованих лабораторій.

Крім того, уряд ФРН звернувся до Франції та Швеції з проханням здійснити незалежну перевірку німецьких доказів на основі нових біологічних проб, взятих у Навального. Проведені спеціалізованими лабораторіями Франції та Швеції аналізи підтвердили результати аналізів німецької лабораторії.

У штабі російського політика Олексія Навального вважають, що його отруїли ще до того, як він залишив свій номер у готелі в Томську. У команді Навального зазначають, що після того, як йому стало зле в літаку, вони почали шукати всі можливі речові докази в готелі. Пляшку мінеральної води зі слідами отрути групи "Новічок" виявили в готельному номері Навального в Томську.

Російського опозиціонера було госпіталізовано 20 серпня в лікарню Омська з літака після втрати свідомості. Через два дні його перевезли до Берліна. Німецькі фахівці підтвердили факт отруєння Навального нервово-паралітичною речовиною групи "Новічок". Західні країни, в тому числі ЄС, а також США, допустили причетність "високопоставлених російських чиновників" до отруєння опозиціонера.