Пляшку зі слідами "Новічка" знайшли в номері, де жив Навальний

У штабі російського політика Олексія Навального вважають, що його отруїли ще до того, як він залишив свій номер у готелі в Томську.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в Інстаграмі Навального.

«Давайте пояснимо, звідки взялося те, про що нам постійно ставлять запитання. Так звана "пляшка з «Новічком»", ну, а точніше, звичайна пластикова пляшка з-під води, на якій потім в німецькій лабораторії виявили сліди бойової отруйної речовини. Це пляшка з номера в томському готелі, де зупинявся сам Навальний і вся наша знімальна група», - йдеться в повідомленні.

У команді Навального зазначають, що після того, як Олексію стало зле в літаку, вони почали шукати всі можливі речові докази в готелі.

«Перенесемося назад у 20 серпня. У цей день частина нашої команди полетіла в Москву, частина залишилася в Томську доробляти відео. У польоті Олексій знепритомнів і почав задихатися, літак екстрено сів. Майже відразу співробітники Фонду по боротьбі з корупцією, які залишилися в Томську, дізналися про те, що сталося. У цей момент була зроблена єдино можлива річ. Вони викликали адвоката, піднялися в номер, з якого щойно виїхав Навальний, і почали фіксувати, описувати і упаковувати все, що там знайшли. В тому числі, і пляшки з-під готельної води », - наголошується в повідомленні.