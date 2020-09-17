Пляшку зі слідами "Новічка" знайшли в номері, де жив Навальний
Як передає Укрінформ, про це йдеться в Інстаграмі Навального.
«Давайте пояснимо, звідки взялося те, про що нам постійно ставлять запитання. Так звана "пляшка з «Новічком»", ну, а точніше, звичайна пластикова пляшка з-під води, на якій потім в німецькій лабораторії виявили сліди бойової отруйної речовини. Це пляшка з номера в томському готелі, де зупинявся сам Навальний і вся наша знімальна група», - йдеться в повідомленні.
Откуда взялась злосчастная бутылка? Давайте объясним, откуда взялось то, про что нам непрерывно задают вопросы. Так называемая “бутылка с «Новичком»”, ну, а точнее, обычная пластиковая бутылка из-под воды, на которой потом в немецкой лаборатории обнаружили следы боевого отравляющего вещества. Это бутылка из номера в томской гостинице, где останавливался сам Навальный и вся наша съемочная группа. Перенесемся обратно в 20 августа. В этот день часть нашей команды улетела в Москву, часть осталась в Томске доделывать видео. В полете Алексей потерял сознание и начал задыхаться, самолёт экстренно сел. Почти сразу сотрудники ФБК, которые остались в Томске, узнали о случившемся. В этот момент была сделана единственно возможная вещь. Они вызвали адвоката, поднялись в номер, из которого только что выехал Навальный, и начали фиксировать, описывать и упаковывать все, что там нашли. В том числе, и бутылки из-под гостиничной воды. Как это происходило, вы можете посмотреть на этом видео. Никакой особой надежды что-то такое обнаружить не было. Но поскольку нам было абсолютно ясно, что Навальный не “слегка заболел”, не “перегрелся” и Рафаэлкой здесь не поможешь, было решено забрать все, что может хоть как-то гипотетически пригодиться, и передать это врачам в Германии. То, что дело расследовать в России не будут, тоже было достаточно очевидно. Так и вышло: прошел почти месяц, Россия так и не признала отравление Алексея. Спустя две недели именно на бутылке из томского номера немецкая лаборатория обнаружила следы «Новичка». А потом еще три лаборатории, которые брали анализы у Алексея, подтвердили, что Навальный был отравлен именно им. Теперь мы понимаем: это было сделано до того, как он покинул свой номер, чтобы поехать в аэропорт. Сегодня в 20.00 в передаче «Россия Будущего» на ютюб-канале Навальный LIVE Георгий Албуров @alburov расскажет подробности.
У команді Навального зазначають, що після того, як Олексію стало зле в літаку, вони почали шукати всі можливі речові докази в готелі.
«Перенесемося назад у 20 серпня. У цей день частина нашої команди полетіла в Москву, частина залишилася в Томську доробляти відео. У польоті Олексій знепритомнів і почав задихатися, літак екстрено сів. Майже відразу співробітники Фонду по боротьбі з корупцією, які залишилися в Томську, дізналися про те, що сталося. У цей момент була зроблена єдино можлива річ. Вони викликали адвоката, піднялися в номер, з якого щойно виїхав Навальний, і почали фіксувати, описувати і упаковувати все, що там знайшли. В тому числі, і пляшки з-під готельної води », - наголошується в повідомленні.
У команді політика також вважають що справу про отруєння розслідувати в Росії не будуть: «Те, що справу розслідувати в Росії не будуть, теж було досить очевидно. Так і вийшло: минув майже місяць, Росія так і не визнала отруєння Олексія ».
Як повідомлялося, російського опозиціонера було госпіталізовано 20 серпня в лікарню Омська з літака після втрати свідомості. Через два дні його перевезли до Берліна. Німецькі фахівці підтвердили факт отруєння Навального нервово-паралітичною речовиною групи "Новічок". Західні країни, в тому числі ЄС, а також США, допустили причетність "високопоставлених російських чиновників" до отруєння опозиціонера.